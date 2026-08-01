El Concejo de Sauce Viejo reclamó al Ejecutivo información sobre el gasto público

El Concejo Municipal de Sauce Viejo reclamó al Departamento Ejecutivo información detallada sobre la ejecución del gasto público. En ese sentido, reiteró un pedido vinculado al cumplimiento de la Ordenanza N.º 268/2026, una norma que busca fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre la administración de los recursos municipales.

A través de una nota dirigida al intendente, el cuerpo legislativo sostuvo que la ordenanza fue "aprobada por unanimidad, promulgada y se encuentra plenamente vigente", por lo que consideró que resulta "de cumplimiento obligatorio para todos los órganos municipales", incluido el Departamento Ejecutivo.

El planteo surgió luego de que el Ejecutivo comunicara su decisión de no aplicar la ordenanza, al entender que excede las facultades del Concejo y que sería incompatible con la Ley Provincial N.º 14.436 y con el régimen constitucional vigente.

Frente a esa postura, los concejales remarcaron que "ningún órgano administrativo puede dejar de aplicar por decisión propia una norma vigente por considerarla inconstitucional". En ese sentido, recordaron que "el control de constitucionalidad corresponde exclusivamente al Poder Judicial", por lo que, "si el Ejecutivo considera que la ordenanza vulnera normas de jerarquía superior, deberá promover las acciones judiciales correspondientes".

En la presentación, el Concejo aclaró además que "la Ordenanza N.º 268/2026 no otorga facultades para intervenir en la administración municipal, ni implica aprobar gastos, disponer contrataciones o reemplazar decisiones del Ejecutivo". Según explicaron, "su único objetivo es exigir que los balances mensuales sean acompañados por documentación respaldatoria que permita ejercer las funciones de control político y fiscalización que la legislación provincial asigna al órgano legislativo".

A manera de ejemplo, los ediles señalaron que el balance correspondiente al mes de junio fue remitido sin la información complementaria prevista en la norma, por lo que fue considerado incompleto. Entre otros puntos, indicaron que los estados contables informan montos globales de distintas partidas, pero sin precisar quiénes fueron los proveedores, qué servicios se contrataron o bajo qué procedimientos se efectuaron los pagos.

Para graficar esta situación, mencionaron que el balance de junio consigna más de $59 millones en "Servicios de limpieza y otros contratados", $166 millones en "Honorarios a terceros" y más de $7 millones en "Otros servicios no personales", aunque sin detallar los destinatarios de esos fondos ni las prestaciones realizadas.

En paralelo, el Concejo recordó que "también permanece pendiente la presentación del Inventario General de Bienes Municipales", documentación exigida por la Ley Provincial N.º 14.436 y solicitada desde principios de este año.

Según señalaron, "la falta de un inventario actualizado impide contar con estados contables plenamente confiables, dificulta la rendición de cuentas y limita el control sobre el patrimonio municipal".

Finalmente, desde el cuerpo legislativo sostuvieron que "el acceso a información clara, completa y verificable no constituye un privilegio del Concejo", sino una "herramienta indispensable para garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos" y permitir que "los vecinos conozcan cómo se ejecutan los fondos municipales".