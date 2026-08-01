Intentó robar, amenazó a policías con un arma y terminó detenido

Dos intervenciones realizadas por efectivos del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I en distintos puntos de la ciudad terminaron con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego y un cuchillo. Uno de los casos se originó tras un intento de robo y derivó en una investigación por tentativa de homicidio, mientras que el otro se produjo luego de la denuncia de una mujer que aseguró haber sido agredida en la vía pública.

En el primero de los procedimientos, ocurrido durante la madrugada de este sábado, personal policial fue comisionado por el 911 hasta la zona de Formosa y Rivadavia. Según informó la Policía, al llegar al lugar los efectivos fueron agredidos por un hombre de 33 años, quien además exhibía un arma de fuego. Tras intentar escapar, el sospechoso fue interceptado en la intersección de Alberdi y Rivadavia, donde quedó aprehendido.

El procedimiento permitió además el secuestro el arma en cuestión y las actuaciones fueron trasladadas a la Subcomisaría 9ª. Según se conoció, Por disposición de la Fiscalía en turno, al detenido se le atribuyeron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tentativa de homicidio y lesiones, amenazas calificadas, portación ilegítima de arma de fuego, violación de domicilio y daño a la propiedad.

En otro procedimiento, desarrollado durante la tarde del viernes, efectivos del Comando Radioeléctrico aprehendieron a un hombre de 29 años y secuestraron un cuchillo tipo serrucho.

El operativo tuvo lugar alrededor de las 17 en inmediaciones de San Juan y Chaperouge, luego de que una mujer que circulaba en motocicleta alertara a los uniformados sobre una agresión. De acuerdo con su testimonio, había sido golpeada con un puñetazo por un hombre que aparentemente portaba un elemento entre sus prendas.

A partir de la denuncia, los efectivos realizaron un patrullaje por la zona y lograron identificar al sospechoso, a quien le practicaron una requisa. Durante el procedimiento secuestraron el arma blanca mencionada y concretaron su aprehensión.

El hombre fue trasladado a la Subcomisaría 16ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes, con intervención de la Fiscalía de turno.