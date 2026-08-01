En la era Milei cerraron más de 28.000 empresas y las nuevas firmas no logran reemplazarlas

La creación de nuevas empresas en Argentina cayó a niveles comparables con los de la crisis de 2001-2002, un escenario que agrava el deterioro del mercado laboral porque no alcanza a compensar el cierre de firmas registrado en los últimos meses. Así lo advirtió un informe de C-P Consultores, que señaló que la economía atraviesa un proceso de ajuste estructural con escasos incentivos para invertir y generar empleo.

Según el estudio, la tasa de apertura de empresas se encuentra en mínimos históricos, mientras que la tasa de cierre ronda el 3,8%, un nivel similar al observado durante la pandemia de 2020. Este comportamiento refleja una economía con baja inversión, menor capacidad productiva y dificultades para impulsar nuevos proyectos.

Los datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) muestran que, desde el inicio de la gestión de Javier Milei, se perdieron 28.262 empresas con al menos un empleado, lo que representa una caída del 5,5%, junto con 341.396 puestos de trabajo registrados. La mayor parte de esas bajas correspondió a pequeñas y medianas empresas (pymes).

Para la consultora, este escenario no responde al concepto de "destrucción creativa" desarrollado por el economista Joseph Schumpeter, según el cual las empresas que desaparecen son reemplazadas por nuevos emprendimientos. Por el contrario, el informe sostiene que la reducción simultánea de la creación de firmas y el aumento de los cierres evidencia una crisis del entramado productivo más que un proceso de renovación.

"La tasa de apertura de nuevas empresas está en los niveles de la crisis de 2001-2002, coherente con una economía anémica, un proceso de ajuste acumulado importante y con grandes dificultades para crear un horizonte hacia adelante, aún dentro del mundo empresario", destacó C-P Consultores.

El informe también señala que el deterioro del empleo registrado no solo responde al cierre de compañías, sino también a que las empresas que continúan operando recortan sus plantillas de personal. De acuerdo con el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, alrededor del 75% del empleo formal depende de firmas que siguen activas, por lo que las reducciones de personal explican buena parte del retroceso del mercado laboral.

La caída en la creación de empresas abarca prácticamente todos los sectores productivos, desde la industria y el comercio hasta el transporte, los hoteles, los restaurantes y los servicios. La diferencia con otros períodos de crisis, según la consultora, es que no aparecen nuevos emprendimientos capaces de reemplazar a las empresas que cierran o reducen su actividad.

"La película del último año muestra una economía en contracción, en la que las empresas se achican desvinculando personal, hay un sendero creciente de cierre de empresas y un nivel de apertura tan bajo como si estuviéramos en la crisis macroeconómica más grande de nuestro país: 2001-2002", concluyó el informe.

Además del impacto sobre el empleo, C-P Consultores consideró que la baja creación de empresas refleja el deterioro de las expectativas económicas. Si bien la inflación se desaceleró respecto de los niveles alcanzados en 2024, los ingresos permanecen estancados, lo que reduce la demanda interna, dificulta proyectar rentabilidad y desalienta la puesta en marcha de nuevos emprendimientos.