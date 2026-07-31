Más resistencia a la ley de Tierras: una aliada al oficialismo anticipó que votará en contra

El Gobierno nacional enfrenta un escenario cada vez más complejo de cara al debate que el próximo jueves tendrá lugar en el Senado sobre la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei y contemplada en el Pacto de Mayo.

La principal dificultad para el oficialismo pasa por el capítulo que modifica la Ley de Tierras y habilita a las provincias a vender terrenos a ciudadanos extranjeros sin las restricciones vigentes. Sobre ese punto ya manifestaron reparos distintos sectores de la oposición y, en las últimas horas, el proyecto sumó un nuevo rechazo.

La senadora cordobesa Alejandra Vigo, integrante del bloque Provincias Unidas y habitual aliada del Gobierno en distintas votaciones, anticipó que votará en contra de la iniciativa.

"Tengo claro que votaré en contra del proyecto que propone eliminar los límites a la compra de tierras por extranjeros. Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción", expresó la legisladora a través de sus redes sociales.

Vigo sostuvo además que la soberanía sobre los recursos estratégicos "no es un capricho, sino una política de Estado", y remarcó que incluso los países que suelen ser tomados como referencia por el Gobierno mantienen regulaciones sobre la adquisición de tierras por parte de extranjeros.

"El federalismo representa la autonomía de los estados, pero los recursos naturales son estratégicos de toda la Nación", agregó la senadora, quien también es esposa del exgobernador cordobés Juan Schiaretti.

La postura de Vigo se suma al rechazo expresado por el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), que pidió a sus legisladores votar en contra de la modificación de la Ley de Tierras.

En un comunicado titulado "La soberanía se defiende cuidando nuestra tierra", la conducción radical sostuvo que la iniciativa elimina "limitaciones razonables" y podría comprometer la soberanía nacional, el control sobre las fronteras y los recursos estratégicos del país.

El partido argumentó además que Estados Unidos, Canadá, Francia, Austria y Nueva Zelanda, entre otros países, mantienen regulaciones para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros y defendió la necesidad de establecer límites compatibles con la promoción de inversiones.

Con este escenario, La Libertad Avanza todavía no tiene garantizados los votos necesarios para aprobar el proyecto en la Cámara alta y deberá volver a negociar con bloques dialoguistas y aliados.

A esa incertidumbre se suma la situación de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, cuyo posicionamiento aún no está definido en medio de la interna política de esa provincia. Ambos legisladores fueron aliados clave del oficialismo en otras votaciones y su eventual apoyo continúa siendo una incógnita que mantiene en alerta a la Casa Rosada.