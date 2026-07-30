Lanús fue goleado en la altura y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

Lanús se despidió de la Copa Sudamericana tras sufrir una contundente derrota por 4 a 0 ante Cienciano en la altura de Cusco. El conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino no pudo sostener la ventaja conseguida en la ida y terminó eliminado en los playoffs del certamen continental, mientras que el equipo peruano avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a Botafogo.

La eliminación volvió a exponer las dificultades del Granate jugando en la altura. En lo que va de la temporada, el equipo perdió sus tres partidos disputados por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, sin convertir goles y recibiendo diez tantos entre la Copa Libertadores y la Sudamericana.

El encuentro comenzó de la peor manera para Lanús. Apenas a los 7 minutos, Carlos Garcés abrió el marcador para Cienciano tras aprovechar un centro desde la izquierda y una desatención defensiva. El conjunto peruano dominó el desarrollo desde el inicio, generó constantes situaciones de peligro y encontró espacios para ampliar la diferencia antes del descanso.

El experimentado Alejandro Hohberg fue otra de las grandes figuras de la noche. El volante marcó el 2-0 con un potente remate cruzado y, poco antes del entretiempo, el propio Garcés volvió a aparecer para establecer el 3-0, resultado que daba vuelta la serie y dejaba contra las cuerdas al conjunto argentino.

Obligado a buscar una reacción, Pellegrino realizó modificaciones en el inicio del complemento, aunque el trámite nunca cambió. Lanús intentó descontar principalmente con remates de media distancia y algunas pelotas detenidas, pero le costó generar situaciones claras frente al arco rival.

Con el correr de los minutos, el desgaste físico comenzó a sentirse en el conjunto granate, que además sufrió la salida de Eduardo Salvio por una molestia física durante la primera etapa. Cienciano, en cambio, manejó los tiempos del partido y aprovechó los espacios para sentenciar la clasificación.

Cuando el encuentro llegaba a su tramo final, Hohberg volvió a hacerse presente en el marcador y convirtió el 4-0 definitivo, cerrando una goleada que dejó sin respuestas a Lanús y decretó su eliminación del torneo continental.

Con este resultado, el último campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa quedó fuera de la competencia, mientras que Cienciano avanzó con autoridad a los octavos de final, donde buscará seguir haciendo historia frente al vigente campeón, Botafogo.