River volvió a perder: cayó ante Gimnasia y sigue sin sumar en el Clausura

River volvió a tropezar en el Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Eduardo Coudet perdió 1 a 0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Juan Carmelo Zerillo y profundizó su flojo arranque de campeonato, al sumar su segunda derrota consecutiva. Además, el Millonario acumula tres caídas al hilo si se contabiliza la eliminación sufrida ante Aldosivi por la Copa Argentina.

El único gol de la noche llegó a los 35 minutos del segundo tiempo, cuando Alexis Steimbach conectó de cabeza un centro desde la izquierda y venció al arquero Santiago Beltrán para darle el triunfo al conjunto platense. El mediocampista marcó así su primer tanto en el certamen.

El encuentro tuvo un primer tiempo parejo, con un River que manejó más la pelota durante los minutos iniciales, aunque sin lograr imponer condiciones. La ocasión más clara para la visita estuvo en los pies de Joaquín Freitas, cuyo remate fue contenido por Nelson Insfrán, mientras que Lucas Beltrán no pudo aprovechar el rebote. Del otro lado, Gimnasia respondió con una buena acción individual de Jeremías Merlo, que terminó con un disparo desviado de Ignacio Miramón.

En el complemento, el Lobo tomó mayor protagonismo y comenzó a acercarse con más peligro al arco rival. Tras un aviso de Agustín Auzmendi, que no logró conectar un centro en el área, llegó la jugada que definió el partido: Steimbach apareció sin marcas y anotó el 1-0 para desatar el festejo de los hinchas locales.

Con la ventaja a su favor, Gimnasia estuvo cerca de ampliar la diferencia cuando un nuevo intento de Steimbach pegó en el travesaño. River reaccionó en el tramo final y buscó el empate hasta el último minuto, pero un defensor del conjunto platense despejó sobre la línea la oportunidad más clara del Millonario y selló una victoria que dejó al equipo de Coudet nuevamente con las manos vacías.

Con este resultado, River continúa sin sumar puntos en el Clausura y atraviesa un comienzo de semestre muy complicado, mientras que Gimnasia consiguió un triunfo clave para empezar a prenderse en la pelea dentro del Grupo B.