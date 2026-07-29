Municipales cerraron la paritaria con un acuerdo salarial del 11% para el segundo semestre

La Mesa Paritaria Municipal alcanzó este martes un acuerdo salarial para el segundo semestre de 2026, luego de una nueva reunión entre los representantes de los intendentes y presidentes comunales y los paritarios de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales (FESTRAM), en el marco de la Ley Provincial Nº 9.996.

El entendimiento establece un incremento salarial del 11% para la segunda mitad del año, que se abonará en tres tramos: un 5% con los haberes de julio, un 3% en septiembre y el 3% restante en noviembre. Desde FESTRAM indicaron que, para la definición del porcentaje, se reconoció el desfasaje inflacionario registrado durante el primer semestre.

Además, el acuerdo contempla una actualización del Salario Mínimo Garantizado, que pasará a $1.053.000 en julio y llegará a $1.112.250 en noviembre. A esos montos deberán sumarse los conceptos correspondientes a presentismo, horas extras y asignaciones familiares.

Otro de los puntos incluidos en la negociación establece que los mismos porcentajes de aumento y el esquema de aplicación deberán trasladarse a los jubilados y pensionados alcanzados por las cajas municipales y por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe.

Con este entendimiento, la negociación paritaria del sector municipal quedó cerrada para el segundo semestre, luego del consenso alcanzado entre las partes en la reunión desarrollada este martes.