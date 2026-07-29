La FIFA abrió un expediente contra la AFA por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra

La FIFA abrió un procedimiento disciplinario contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y varios integrantes de la Selección nacional por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026, entre ellos la exhibición de una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales.

De acuerdo con el organismo, la investigación busca determinar si la exhibición de esa bandera constituye una manifestación política prohibida por el reglamento de la FIFA, que impide utilizar las competencias oficiales para difundir mensajes ajenos al ámbito deportivo.

La imagen fue captada durante los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta, donde varios futbolistas argentinos celebraron el pase a la final con una bandera en apoyo al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. La escena tuvo una amplia difusión internacional y ahora forma parte del expediente disciplinario.

Sin embargo, ese episodio no es el único que analiza la FIFA. El organismo también tomó como base el informe elaborado por el instructor de ética designado para el caso e incluyó en la investigación a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala. El español Gavi también figura entre los involucrados en el procedimiento.

En el caso de la AFA, la investigación abarca posibles infracciones al Código Disciplinario de la FIFA, relacionadas con manifestaciones extradeportivas, conductas consideradas inapropiadas, hechos de discriminación, agresiones racistas, deficiencias en materia de seguridad, demoras en el inicio de los partidos, incumplimientos de protocolos, exhibición de mensajes no autorizados y lanzamiento de objetos por parte de los simpatizantes durante distintos encuentros del certamen.

Por otra parte, Nahuel Molina y Leandro Paredes afrontan cargos vinculados a presuntas agresiones, mientras que Thiago Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva.

La FIFA no informó plazos para resolver el expediente ni las eventuales sanciones que podrían aplicarse, aunque el procedimiento ya quedó formalmente abierto y continuará con el análisis de las pruebas reunidas durante el torneo.