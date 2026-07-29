Alan Crenz expondrá su título latino ante un duro rival mexicano

El boxeador santotomesino Alan Crenz volverá a subirse al ring este sábado en una de las peleas principales de la velada que se desarrollará en el Estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), donde expondrá por primera vez su título latino superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al mexicano Juan Carlos Sánchez.

La programación podrá seguirse en vivo por TyC Sports Play y el canal de YouTube de TyC Sports desde las 21, mientras que los combates estelares comenzarán a las 23 por la pantalla de TyC Sports, dentro del tradicional ciclo Boxeo de Primera.

Con apenas 25 años, el oriundo de Santo Tomé atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. El "Rusito" Llega a este compromiso con un récord de 17 victorias y apenas dos derrotas, además de un impactante registro de 16 triunfos por nocaut, una efectividad cercana al 94 %, que lo ubica entre los pegadores más contundentes del boxeo argentino.

El cinturón latino que pondrá en juego fue conquistado el 14 de febrero, cuando derrotó al mexicano Víctor Quezada, resultado que le permitió consolidarse en el plano internacional y dar un nuevo paso en su crecimiento profesional.

Ahora tendrá una exigente prueba frente a Juan Carlos Sánchez, un púgil mexicano de 22 años que también se caracteriza por su poder de definición. El visitante acumula un récord de nueve victorias, dos derrotas y un empate, con seis nocauts, por lo que el combate aparece como uno de los más atractivos de la noche entre representantes de dos países con una fuerte tradición boxística.

La velada tendrá además otro combate con título en juego. La uruguaya Maira Moneo realizará la primera defensa de su corona latina superpluma OMB frente a la entrerriana Nahir Erlin, en el otro duelo central de la jornada.

El programa también incluirá cinco peleas complementarias con destacados boxeadores del ámbito nacional, entre ellas el enfrentamiento entre Joaquín Tisera y Jesús Daneff, además de los cruces de Lucas Coderch ante Matías Díaz, Tatiana Daglio frente a Nicole Ferreyra, Roberto de Lara contra Nicolás Vallejos y Alejo Perviú frente a Diego Guevara.