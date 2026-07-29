Tigre sufrió hasta el final, pero selló su pase a los octavos de la Sudamericana

Tigre cayó 2-1 ante Nacional, pero hizo valer la ventaja conseguida en el partido de ida y se clasificó a los octavos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentará a Montevideo City Torque. El conjunto de Victoria avanzó gracias al 3-0 obtenido en Uruguay, que le permitió imponerse 4-2 en el marcador global.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el equipo argentino. A los 11 minutos, un error en la salida de Gonzalo "Pity" Martínez fue aprovechado por Maximiliano Gómez, quien recuperó la pelota y definió con precisión para abrir el marcador en favor de Nacional.

El conjunto uruguayo mantuvo el dominio durante buena parte de la primera etapa y estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 22 minutos, cuando Agustín Rogel ganó de cabeza tras un córner, aunque Ignacio Russo evitó el gol con una espectacular intervención sobre la línea.

La insistencia visitante tuvo premio poco después. A los 30 minutos, Maximiliano Silvera convirtió el 2-0 luego de conectar un centro desde la derecha. Aunque el tanto fue anulado en primera instancia por posición adelantada, el VAR revisó la acción y confirmó que el delantero estaba habilitado.

Con el resultado parcial, Nacional alimentó la ilusión de una remontada, aunque Tigre logró sostener la ventaja obtenida en el partido de ida y se fue al descanso aún con la clasificación en sus manos.

En el complemento, el equipo dirigido por Diego Dabove mejoró su rendimiento y consiguió equilibrar el desarrollo del juego. Con el Pity Martínez como principal conductor, el Matador comenzó a generar situaciones de peligro.

A los 64 minutos, Santiago López llegó a convertir tras un rebote dentro del área, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Minutos después, Ignacio Russo volvió a tener una oportunidad clara, aunque su definición salió desviada.

El descuento finalmente llegó a los 81 minutos. Nahuel Banegas asistió con un preciso pase filtrado a Santiago López, quien quedó mano a mano con Alexis Martín Arias y definió con tranquilidad para establecer el 2-1 definitivo.

Pese a la derrota en el encuentro de vuelta, Tigre selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde ahora se medirá con Montevideo City Torque, con el objetivo de seguir avanzando en el certamen continental.