AMSAFE criticó el aumento por decreto: "El Gobierno reemplaza el diálogo por la imposición"

AMSAFE expresó su rechazo a la decisión del Gobierno provincial de otorgar por decreto el aumento salarial y cuestionó que el Ejecutivo haya resuelto cerrar la paritaria docente sin alcanzar un acuerdo con el sector. Desde el gremio advirtieron que la medida desconoce el resultado de la votación realizada por los docentes y profundiza el conflicto.

A través de un comunicado difundido este martes, el sindicato sostuvo que la decisión oficial representa "un nuevo atropello a la negociación colectiva" y ratifica que el Gobierno provincial "no concibe la paritaria como un verdadero ámbito de discusión y construcción de acuerdos".

En ese sentido, recordaron que la Asamblea Provincial de AMSAFE había rechazado la propuesta salarial al considerarla insuficiente, ya que, según plantearon, no permite recuperar el poder adquisitivo perdido, no incorpora una cláusula de actualización automática frente a la inflación, mantiene sumas no remunerativas y tampoco contempla el reconocimiento de la deuda salarial acumulada.

"Lejos de escuchar ese mandato democrático, el Gobierno decide imponer por decreto aquello que la docencia rechazó en las urnas sindicales", señalaron desde la entidad, al tiempo que consideraron que esta decisión vulnera el derecho a la negociación colectiva y desnaturaliza el sentido de las paritarias.

Desde AMSAFE también remarcaron que la negociación colectiva requiere buena fe, voluntad de diálogo y búsqueda de consensos, y advirtieron que resolver el conflicto mediante un decreto "no lo soluciona, sino que lo profundiza".

El comunicado fue difundido pocas horas después de que la vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, confirmara que el Ejecutivo avanzará con los decretos para liquidar los aumentos salariales tanto para la administración central y el sector de salud como para los docentes, al sostener que la propuesta es la misma que fue aceptada por los demás gremios estatales.

Por último, AMSAFE ratificó el plan de lucha definido por la Asamblea Provincial y confirmó que este jueves llevará adelante una jornada provincial de protesta con actividades en los 19 departamentos de Santa Fe. Según indicaron, el objetivo será manifestar el rechazo a la decisión del Gobierno, exigir una nueva negociación paritaria, reclamar salarios dignos y defender el derecho a la negociación colectiva, además de pedir políticas que fortalezcan la educación pública.