El ciclo de Medrán en Colón, en duda tras el traspié ante Chaco For Ever

La continuidad de Ezequiel Medrán al frente de Colón quedó envuelta en un clima de incertidumbre tras la derrota por 1 a 0 frente a Chaco For Ever, un resultado que se sumó a la caída de la fecha anterior ante Ferro y profundizó las dudas sobre el presente futbolístico del equipo en la Primera Nacional.

A pesar del complejo panorama, Medrán encabezó este lunes el primer entrenamiento de la semana, que el plantel realizó en el predio "4 de Junio", donde comenzó la preparación para el compromiso del próximo sábado frente a Acassuso.

Durante la práctica, el único integrante de la dirigencia que se hizo presente fue Diego Colotto, director deportivo de la institución. La jornada transcurrió en medio de la expectativa por una posible definición sobre el futuro del cuerpo técnico.

Si bien la situación del entrenador es analizada por la Comisión Directiva, hasta el momento no hubo pronunciamientos oficiales sobre su continuidad. Las conversaciones se mantienen con total hermetismo y, por ahora, no trascendió ninguna decisión.

Mientras tanto, Medrán continúa al mando del plantel y trabaja con la mirada puesta en el encuentro del sábado a las 15, cuando Colón visite a Acassuso por la 23ª fecha de la Primera Nacional. Sin embargo, las próximas horas serán claves para determinar si el entrenador seguirá al frente del equipo o si la dirigencia optará por dar por finalizado su ciclo luego de la segunda derrota consecutiva.