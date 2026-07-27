Alonso: "No hubo buena fe en la discusión paritaria"

Por Santotomealdía



El secretario general de AMSAFE, Rodrigo Alonso, confirmó que el miércoles 30 de julio el gremio llevará adelante una jornada provincial de protesta sin paro, con radios abiertas, clases públicas y otras actividades de visibilización en toda la provincia. Además, ratificó que el 3 de agosto los docentes adherirán al paro nacional convocado por CTERA, que sí incluirá un cese de actividades.

En una entrevista con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, Alonso cuestionó con dureza la negociación salarial con el Gobierno provincial. "No hubo buena fe en la discusión paritaria", afirmó, y sostuvo que la administración santafesina "volvió a mentir sobre la situación salarial de los docentes", además de advertir que la propuesta también perjudica a los docentes jubilados.

Cómo será la protesta del 30 de julio

Alonso explicó que la jornada del miércoles no incluirá un cese de actividades, sino distintas acciones de protesta organizadas por cada delegación de AMSAFE en toda la provincia. "En cada localidad, en cada departamento, cada delegación de AMSAFE va a llevar adelante distintas acciones que pueden ser radios abiertas, clases públicas, actividades en los semáforos, en las esquinas o en las puertas de las escuelas", señaló.

El dirigente aclaró que "no está previsto un cese de actividades", sino que el objetivo será visibilizar durante toda la jornada los reclamos de las trabajadoras y los trabajadores de la educación.

En cambio, confirmó que el 3 de agosto el gremio se sumará al paro nacional convocado por CTERA, medida que sí contemplará un cese de actividades en todo el país.

Según explicó, esa jornada estará dirigida a reclamar al Gobierno nacional el envío de recursos para las provincias, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente, además de partidas para infraestructura escolar, formación docente, refuerzo nutricional y materiales didácticos.

"El Gobierno volvió a mentir"

Durante la entrevista, Alonso también cuestionó el desarrollo de la negociación salarial y aseguró que el Gobierno provincial impuso la propuesta sin permitir una verdadera discusión.

"No hubo buena fe en la discusión paritaria", sostuvo al señalar que la oferta fue comunicada públicamente antes de ser debatida con los gremios y que, al iniciarse la reunión, "las planillas ya estaban confeccionadas", sin posibilidad de introducir modificaciones.

El titular de AMSAFE también acusó al Ejecutivo de incurrir en contradicciones sobre la evolución de los salarios docentes. Según explicó, primero el Gobierno aseguró que los docentes habían recibido aumentos superiores a la inflación durante el primer semestre. Sin embargo, recordó que luego la propia propuesta salarial incorporó una suma fija para quienes habían quedado por debajo de ese índice.

"¿Quedamos por encima de la inflación o por debajo? Quedamos por debajo. El Gobierno volvió a mentir sobre la situación salarial de los docentes", afirmó.

Alonso sostuvo que el incremento del primer semestre fue del 12,5% y que la nueva propuesta contempla una suba del 10,1% en seis cuotas, por lo que, según indicó, no recupera el poder adquisitivo perdido ni contempla la deuda que el gremio reclama de la paritaria 2023.

La situación de los jubilados

Otro de los puntos sobre los que hizo hincapié el dirigente sindical fue la situación de los docentes jubilados, a quienes consideró los principales perjudicados por la política salarial.

Alonso cuestionó que los aumentos continúen trasladándose a los pasivos con 30 días de demora y advirtió que el incremento previsto en la nueva propuesta recién terminaría de percibirse en febrero del próximo año.

Además, criticó la continuidad del aporte solidario y señaló que las sumas no remunerativas y no bonificables afectan directamente el haber de quienes se jubilan.

Según afirmó, un docente jubilado percibe actualmente alrededor del 60% del salario de un trabajador en actividad, una situación que, aseguró, lleva a muchos educadores a postergar su retiro.

"Hay docentes que tienen 68 o 69 años y tienen que seguir trabajando", expresó, al sostener que esa realidad también repercute en las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Por último, Alonso indicó que el plan de lucha continuará durante agosto con nuevas jornadas vinculadas a la situación previsional, la defensa de las escuelas técnicas, el salario y la salud. Además, señaló que AMSAFE buscará coordinar acciones con otros gremios docentes y sindicatos de distintos sectores, al considerar que "las peleas son en unidad y las salidas no son individuales".