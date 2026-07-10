España ganó sobre la hora y jugará la semifinal ante Francia

España se convirtió en el segundo semifinalista del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Bélgica en un intenso encuentro por los cuartos de final. El equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió el partido sobre el cierre gracias a un gol de Mikel Merino y ahora protagonizará un duelo europeo frente a Francia por un lugar en la gran final del certamen.

El seleccionado español asumió el protagonismo desde el inicio, manejó la posesión de la pelota y generó las primeras situaciones de peligro sobre el arco defendido por Thibaut Courtois. La superioridad recién pudo traducirse en el marcador a los 29 minutos del primer tiempo, cuando Dani Olmo exigió al arquero belga y, tras el rebote, Fabián Ruiz apareció en el área para empujar la pelota al fondo de la red y establecer el 1-0.

Bélgica reaccionó antes del descanso y encontró el empate a los 40 minutos. Timothy Castagne envió un centro desde la derecha y Charles De Ketelaere conectó de cabeza para vencer a Unai Simón y decretar el 1-1 con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En el complemento, España volvió a adueñarse del desarrollo, mientras que Bélgica apostó por el contragolpe y buscó lastimar con la velocidad de Jérémy Doku y el ingreso de Romelu Lukaku.

Uno de los momentos decisivos del encuentro se produjo a los 66 minutos, cuando Courtois sufrió una lesión que le impidió continuar en el partido y debió ser reemplazado por Senne Lammens.

Cuando todo parecía encaminado hacia el tiempo suplementario, España encontró el gol del triunfo. A los 87 minutos, Pau Cubarsí probó desde afuera del área, el arquero belga dio rebote y Mikel Merino apareció en el lugar indicado para empujar la pelota y sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, España avanzó a las semifinales del Mundial 2026, instancia en la que se enfrentará a Francia, que había conseguido su clasificación el día anterior, en un cruce que definirá a uno de los finalistas del torneo.