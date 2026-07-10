El Coro de Cámara de la Escuela Coral Municipal lleva su música al Camping Musical Bariloche

El Coro de Cámara de la Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino" representará este domingo a Santo Tomé en uno de los escenarios corales más prestigiosos del país, cuando se presente en la Sala Rautenstrauch del Camping Musical Bariloche (CAMBA), institución con 76 años de trayectoria y reconocida por su relevancia en la actividad musical argentina.

El concierto se realizará este domingo 12 de julio, a las 19, y marcará uno de los momentos más importantes del año para la agrupación santotomesina, que fue invitada a participar del encuentro tras el reconocimiento obtenido por su desempeño artístico en distintas presentaciones nacionales.

Bajo la dirección de Evelyn Plaumer, el coro estará integrado por 16 cantantes de nuestra ciudad, con el acompañamiento en piano de Mario Spinosi y la preparación vocal de Micaela Goddio.

Durante la presentación, el elenco interpretará un repertorio integrado por obras de "Mujeres Argentinas", de Ariel Ramírez y Félix Luna, y piezas del "Cancionero Martínez Compañón", con arreglos de Javier Zentner, en una propuesta que reúne parte del trabajo artístico desarrollado por la agrupación durante los últimos meses.

La participación en el CAMBA representa un nuevo reconocimiento para la Escuela Coral Municipal, que este año también fue invitada a presentarse en la Universidad Nacional de las Artes (UNA), en la ciudad de Buenos Aires, por iniciativa del propio Javier Zentner.

Quienes deseen seguir la actuación podrán hacerlo en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, ya que el concierto será transmitido por streaming desde la Sala Rautenstrauch, permitiendo que vecinos de Santo Tomé y público de todo el país acompañen la presentación del coro santotomesino en este destacado escenario nacional.