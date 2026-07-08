Un grupo reducido protagonizó incidentes durante los festejos por la clasificación de Argentina

Por Santotomealdía



Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial también tuvieron algunos incidentes en nuestra ciudad. El episodio se registró este martes por la tarde en inmediaciones de las Cinco Esquinas, donde un grupo reducido de jóvenes protagonizó una pelea mientras cientos de personas celebraban el triunfo del conjunto nacional.

La situación se produjo en la ochava sureste de la intersección de avenida 7 de Marzo e Hipólito Irigoyen. En videos registrados por testigos puede observarse a un pequeño grupo de jóvenes tomándose a golpes de puño y arrojándose algunos objetos, mientras el resto de los presentes continuaba con los festejos.

De acuerdo con la información recabada, el altercado no dejó personas heridas ni detenidas. Además, el Hospital SAMCo no reportó el ingreso de pacientes vinculados con los incidentes y la Policía tampoco informó aprehensiones como consecuencia de lo ocurrido.

Más allá de este episodio puntual, la gran mayoría de las personas que se acercó al tradicional punto de encuentro lo hizo para celebrar la histórica remontada de la Selección argentina frente a Egipto, que le permitió avanzar a los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los incidentes registrados en nuestra ciudad fueron de menor magnitud en comparación con los ocurridos en otros puntos del país. En la ciudad de Buenos Aires, los festejos en el Obelisco terminaron con 19 personas detenidas y cinco policías heridos, dos de ellos con fracturas, tras enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de seguridad.

En tanto, en Rafaela, los disturbios dejaron tres policías lesionados, dos detenidos y dos patrulleros dañados. Allí, la Policía debió utilizar gas pimienta y balas de goma para dispersar a los grupos involucrados en los enfrentamientos.