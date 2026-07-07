El fabricante de Nike y Adidas deja de producir en el país y despide a 150 empleados

Grupo Dass, fabricante de calzado para Nike y Adidas, confirmó el cierre definitivo de su planta de Eldorado, Misiones, lo que implicará el despido de 150 trabajadores y marcará el fin de la producción de esas marcas en la Argentina.

La empresa informó que el cese de la actividad se concretará entre el 17 y el 25 de julio y aseguró que abonará el 100% de las indemnizaciones correspondientes a los empleados afectados. Con esta decisión, la firma pone fin a su última planta industrial en el país.

De acuerdo con la información difundida, la decisión responde a un cambio en la estrategia comercial de la compañía. Con la apertura de las importaciones, Grupo Dass considera más conveniente abastecer el mercado argentino con productos fabricados en sus ocho plantas de Brasil, donde los costos de producción son más competitivos.

Si bien dejará de fabricar calzado en el país, la empresa mantendrá operaciones en Argentina como representante e importadora de las marcas Fila, Umbro y Asics, concentrando sus actividades en tareas comerciales y logísticas desde sus centros de distribución ubicados en Coronel Suárez y Cañuelas.

Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) atribuyeron el cierre a la apertura de las importaciones, la caída del consumo interno y la falta de políticas de apoyo a la industria nacional. En tanto, fuentes de la empresa sostuvieron que la medida forma parte de una reconversión estratégica y no responde a una crisis financiera.

El cierre de la planta de Eldorado representa el último paso de un proceso que comenzó en enero de 2025, cuando Grupo Dass cerró su establecimiento de Coronel Suárez y desvinculó a unos 360 trabajadores. En ese momento, la producción se concentró en Misiones, aunque durante 2026 la actividad también comenzó a reducirse hasta desembocar en el cierre definitivo.

La situación se suma a otros casos recientes en la industria del calzado. En los últimos meses, empresas como John Foos y Gomas Gaspar también dejaron de fabricar en el país o redujeron significativamente su actividad, en un contexto de caída de la producción nacional y mayor participación de productos importados.

Según datos del INDEC, la fabricación de calzado y sus partes registró una caída interanual del 30,9% en noviembre de 2025, un retroceso que el organismo vinculó con la menor demanda interna y el incremento de las importaciones.