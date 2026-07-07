Pese a su renuncia, Manuel Adorni mantendrá la custodia de la Policía Federal

El Gobierno nacional confirmó que Manuel Adorni mantendrá la custodia de la Policía Federal Argentina pese a haber dejado su cargo como vocero presidencial. La decisión, según informó este martes el actual portavoz de la Casa Rosada, Adrián Ravier, responde a "cuestiones de seguridad".

Durante su segunda conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier señaló que la medida se mantiene de manera provisoria y evitó precisar por cuánto tiempo continuará. No obstante, trascendió que el beneficio podría extenderse hasta por un año.

La continuidad de la custodia se conoce luego de que Adorni presentara su renuncia y denunciara haber recibido amenazas en el marco de la causa judicial que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. Según indicó en su carta de dimisión, el episodio fue puesto en conocimiento de la Justicia.

Por su parte, el presidente Javier Milei también se refirió al tema y sostuvo que las amenazas alcanzaron al entorno familiar del exfuncionario. "Cuando se toca a la familia no se jode", expresó el mandatario, al explicar que Adorni consideró "inadmisibles" los ataques dirigidos contra su esposa y sus hijos.

En otro tramo de la conferencia, Ravier también negó que el Gobierno haya ordenado una auditoría interna para investigar las compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete vinculadas al exfuncionario.

La polémica surgió luego de que trascendiera que Laura Schiuma, directora general de la Subsecretaría de Comunicación y Actos de Gobierno, habría prestado su tarjeta de crédito a Adorni para la compra de un monitor gamer valuado en más de dos millones de pesos. Además, se conoció que la secretaria privada Gisela Kocsis realizó una compra de ropa blanca por más de cuatro millones de pesos.

Consultado sobre esos hechos, Ravier remarcó que la investigación se encuentra en manos de la Justicia. "El tema está en la Justicia. Estas personas deben declarar ante la Justicia. No tenemos un mecanismo aparte de la Justicia que interrogará y evaluará", afirmó.