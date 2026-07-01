Fernando “Turco” Alí acompañó a Pullaro en la entrega de escrituras para familias de nuestra ciudad

El concejal Fernando "Turco" Alí participó este martes de la entrega de escrituras realizada en nuestra ciudad, donde 60 familias recibieron el título de propiedad de sus viviendas en el marco de un programa de regularización dominial impulsado por el Gobierno provincial.

Tras la actividad, el edil destacó la importancia de este tipo de iniciativas y sostuvo que el acceso a la escritura definitiva representa un paso fundamental para las familias beneficiarias.

"Una escritura es mucho más que un papel firmado; es la tranquilidad de saber que el techo propio está protegido", expresó Alí al referirse al significado que tiene la regularización dominial para quienes esperaron durante años acceder al título de propiedad.

El concejal agregó que "detrás de cada escritura hay una familia, años de esfuerzo y el sueño de tener la casa propia con todos sus derechos garantizados".

Además, valoró la continuidad de los programas provinciales destinados a la regularización dominial y destacó el trabajo impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro para avanzar con este tipo de políticas.

Al finalizar, Alí afirmó que "cada escritura entregada representa más tranquilidad, más estabilidad y un futuro con mayor seguridad para quienes durante años esperaron este momento".

La entrega de las 60 escrituras se llevó a cabo este martes con la participación de autoridades provinciales y municipales, en el marco de las políticas destinadas a facilitar el acceso al título definitivo de propiedad para familias de nuestra ciudad.