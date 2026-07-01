Entregaron escrituras a 60 familias de nuestra ciudad

Por Santotomealdía



Sesenta familias de nuestra ciudad recibieron este martes las escrituras de sus viviendas, durante un acto encabezado por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en el marco del programa provincial de regularización dominial.

La entrega de los títulos de propiedad representa un paso fundamental para las familias beneficiarias, ya que les brinda seguridad jurídica sobre sus viviendas y pone fin al proceso de regularización dominial.

De la actividad participaron autoridades provinciales y municipales, quienes acompañaron la entrega de la documentación a los vecinos.

Tras el acto, el intendente Miguel Weiss Ackerley destacó en sus redes sociales la importancia de la jornada y expresó: "Hoy, 60 vecinos y vecinas de Santo Tomé recibieron la escritura de su casa, y con ella, la tranquilidad y la seguridad de lo propio".

Además, señaló que "este logro es posible gracias al trabajo del Gobierno de la Provincia, encabezado por Maximiliano Pullaro, que viene acelerando estos procesos, y al compromiso del equipo de Acción Social de la Municipalidad, que acompañó cada gestión previa para que esto sea una realidad".

El mandatario local también felicitó a las familias beneficiarias y afirmó: "Este paso es tan importante como merecido".

La entrega se enmarca en las políticas provinciales de regularización dominial, que buscan facilitar el acceso al título definitivo de propiedad, un documento que brinda respaldo legal y mayor seguridad a quienes habitan esas viviendas.