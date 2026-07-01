La recaudación volvió a caer en junio y las provincias recibieron menos fondos por coparticipación

La recaudación tributaria volvió a mostrar signos de debilidad en junio, luego del repunte excepcional registrado en mayo por el vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas. De acuerdo con los datos preliminares de los envíos automáticos a las provincias, los principales tributos que integran la masa coparticipable registraron nuevas caídas en términos reales, lo que volvió a impactar sobre las cuentas provinciales.

Según informó la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), la recaudación del Impuesto a las Ganancias registró en junio una caída real interanual del 14,2%, mientras que el IVA retrocedió un 4,1%. De esta manera, el fuerte crecimiento observado en mayo quedó evidenciado como un fenómeno puntual vinculado al calendario tributario y no como un cambio de tendencia en la actividad económica.

La consultora Politikon Chaco señaló que los recursos enviados automáticamente a las provincias por coparticipación y otros conceptos registraron en junio una caída real del 4,1%, lo que llevó a que el acumulado del primer semestre cerrara con un retroceso del 2,8%.

En total, durante junio las provincias recibieron $6,95 billones, de los cuales $5,3 billones correspondieron a recursos de coparticipación federal, $1,3 billones a leyes especiales y otros $298.000 millones al mecanismo de compensación previsto en el Consenso Fiscal.

Desde el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) explicaron que la contracción de la coparticipación se encuentra directamente relacionada con la caída de la recaudación de Ganancias y del IVA. "La disminución de la coparticipación neta en junio se explica principalmente por el retroceso real interanual del 14,2% en el Impuesto a las Ganancias y del 4,1% en el IVA", sostuvo la entidad.

El IARAF recordó además que ambos tributos representan aproximadamente el 96,6% de la masa coparticipable neta, por lo que cualquier variación en su desempeño impacta de manera directa sobre los recursos que reciben las provincias.

Por su parte, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advirtió que la recaudación del IVA acumula ya ocho meses consecutivos de caída en términos reales, lo que, según el organismo, refleja la persistente debilidad del consumo y de las actividades vinculadas al mercado interno.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, CEPA señaló que, tras el incremento extraordinario registrado en mayo producto del vencimiento del plazo para la presentación de declaraciones juradas empresariales y de una baja base de comparación, el tributo volvió a mostrar una caída, consolidando una dinámica negativa observada en cinco de los últimos seis meses.

Los datos definitivos de la recaudación tributaria nacional correspondientes a junio serán difundidos este miércoles por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), aunque las estimaciones preliminares ya anticipan un nuevo desafío para las provincias, que continúan enfrentando una reducción en el flujo de recursos coparticipables.