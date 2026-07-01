Venezuela: a una semana de los terremotos, sigue la difícil misión de buscar sobrevivientes entre los escombros

Una semana después del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió la zona costera de Venezuela, el país continúa inmerso en una de las mayores tragedias de su historia reciente. Mientras siguen las tareas de búsqueda y rescate, organismos internacionales advirtieron sobre el agravamiento de la crisis humanitaria y alertaron que el número real de víctimas podría ser considerablemente superior al balance oficial.

A siete días del desastre, las autoridades venezolanas mantienen en 1.943 la cifra oficial de fallecidos y en 10.571 la de heridos, aunque reconocieron que esos números podrían aumentar a medida que avancen las tareas de recuperación de cuerpos. En paralelo, organismos internacionales estiman que más de 50.000 personas continúan desaparecidas.

Las operaciones de rescate permanecen activas con la participación de miles de efectivos venezolanos y equipos especializados enviados por más de 30 países. Aunque el paso de los días reduce las probabilidades de hallar sobrevivientes, este martes se produjo uno de los rescates más esperanzadores desde el inicio de la tragedia: un niño de tres años fue encontrado con vida gracias al trabajo de un equipo de rescatistas provenientes de Jordania.

El coordinador residente de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, advirtió que la cantidad de víctimas fatales podría ser mucho mayor a la reportada oficialmente. "Sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada", sostuvo, y reveló que, en coordinación con las autoridades venezolanas, el organismo inició la adquisición de 10.000 bolsas para cadáveres, en previsión de que continúe aumentando el número de fallecidos.

Según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en las localidades de Caraballeda y Catia La Mar, dos de las zonas más afectadas, se encontraban unas 30.000 personas al momento de los sismos. De ese total, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.

La emergencia humanitaria también se refleja en la situación de los damnificados. Las autoridades venezolanas contabilizaron 15.866 personas afectadas de manera directa, mientras miles de familias permanecen alojadas en refugios temporales o campamentos improvisados luego de perder sus viviendas. El Gobierno habilitó 15 centros de evacuación en el estado La Guaira y otros 55 en diferentes regiones del país, además de prometer soluciones habitacionales antes de fin de año.

Las estimaciones independientes muestran un panorama aún más amplio. El Sistema de Información Geográfica de Esri Venezuela, basado en reportes ciudadanos, calcula que alrededor de 595.000 personas resultaron afectadas por los terremotos, entre ellas más de 133.000 menores de edad. Por su parte, Unicef estima que 1,8 millones de personas requieren asistencia humanitaria, incluidos 680.000 niños.

Diversas organizaciones internacionales advirtieron además que las necesidades básicas siguen lejos de estar cubiertas. El Comité Internacional de Rescate (IRC) señaló que los hospitales y centros de salud permanecen desbordados, los refugios funcionan al límite de su capacidad y los servicios de agua potable y energía eléctrica continúan interrumpidos en numerosas zonas afectadas.

En la misma línea, el coordinador de Médicos Sin Fronteras en Venezuela, Andreas Spaett, describió la situación de miles de sobrevivientes como una lucha diaria por conseguir alimentos, agua potable y un lugar donde refugiarse.

El Gobierno venezolano, en tanto, aseguró haber restablecido cerca del 90% del suministro eléctrico y haber distribuido más de tres millones de litros de agua en las zonas afectadas.

La evaluación de los daños materiales continúa avanzando. Las autoridades reportaron 855 edificios con daños severos, de los cuales 189 colapsaron completamente, mientras que otras mediciones independientes elevan la cifra de construcciones afectadas a más de 900 inmuebles.

A la compleja situación humanitaria se suma la persistente actividad sísmica. Desde el doble terremoto se registraron casi 700 réplicas, según informó Jorge Rodríguez, quien advirtió que todavía no puede descartarse la ocurrencia de nuevos eventos de magnitud significativa. El último sismo superior a 4 grados fue registrado por el Servicio Geológico de Estados Unidos durante la mañana del lunes, aunque hasta el momento no se reportaron nuevos daños de consideración.