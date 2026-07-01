México venció a Ecuador y se metió en los octavos de final del Mundial

México confirmó su gran presente en el Mundial 2026 y avanzó a los octavos de final tras derrotar por 2 a 0 a Ecuador en el Estadio Azteca. El conjunto dirigido por Javier Aguirre sumó su cuarta victoria consecutiva, mantiene el puntaje ideal y todavía no recibió goles en el certamen.

Con este triunfo, el seleccionado mexicano enfrentará en la próxima instancia al ganador del duelo entre Inglaterra y Congo, que se disputará este miércoles.

El encuentro debió comenzar una hora más tarde de lo previsto debido a las malas condiciones climáticas registradas en la Ciudad de México.

El Tri resolvió el partido con una gran actuación durante la primera etapa. A los 22 minutos, Julián Quiñones inició una corrida desde su propio campo, ingresó al área y definió con un potente remate al ángulo para abrir el marcador.

Apenas nueve minutos después, el propio Quiñones participó en la jugada del segundo tanto al asistir a Raúl Jiménez, quien definió con precisión para establecer el 2 a 0.

En el complemento, México administró la ventaja, cedió la iniciativa a Ecuador y apostó por los contraataques para sostener el resultado sin mayores sobresaltos.

El cierre del encuentro dejó una incidencia más para el conjunto ecuatoriano: Piero Hincapié fue expulsado en tiempo de descuento tras la intervención del VAR.

Con la clasificación asegurada, México continúa siendo uno de los equipos más sólidos del Mundial, con cuatro triunfos, ocho goles convertidos y ninguno recibido, una marca que comparte únicamente con España.