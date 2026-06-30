Santilli asumió como jefe de Gabinete y prometió avanzar con las reformas del Gobierno

Diego Santilli asumió este martes como nuevo jefe de Gabinete del Gobierno nacional, en una ceremonia encabezada por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El flamante funcionario reemplaza a Manuel Adorni, quien también participó del acto de traspaso.

Tras prestar juramento, Santilli aseguró que su gestión estará enfocada en continuar con las reformas impulsadas por el Gobierno y destacó la necesidad de seguir trabajando en conjunto con las provincias para avanzar en la agenda legislativa.

La ceremonia contó con la presencia de ministros del gabinete nacional, dirigentes de La Libertad Avanza y del PRO, además de 13 gobernadores, quienes acompañaron la asunción del nuevo jefe de Gabinete.

En sus primeras declaraciones, Santilli sostuvo: "Viene una etapa de seguir avanzando con las reformas que hemos llevado adelante con el Presidente y con los gobernadores", y agregó que "cada provincia tiene su realidad, su historia y su futuro".

El funcionario también destacó el respaldo de los mandatarios provinciales y agradeció el trabajo conjunto que permitió avanzar con distintas iniciativas legislativas durante la gestión.

"Venimos logrando leyes estructurales para la República Argentina que no habían sucedido en 50 años o más en nuestro país. Es un trabajo en conjunto que venimos haciendo", afirmó.

Consultado sobre la situación judicial de su antecesor, Santilli evitó realizar valoraciones y señaló que Adorni afrontará el proceso judicial "sin fueros y sin privilegios".

"No tengo que juzgar la situación. A mí me toca asumir un nuevo rol", respondió al ser consultado por los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

La designación de Santilli se produce luego de la renuncia de Manuel Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación judicial que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito. El Gobierno busca ahora reordenar su esquema político y fortalecer el vínculo con los gobernadores y el Congreso para avanzar con su agenda legislativa.