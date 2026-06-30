Cronograma de atención del programa de Protección Animal para julio

La Municipalidad informó el cronograma de atención del Programa de Protección Animal correspondiente al mes de julio. Durante todo el mes continuará la prestación de servicios veterinarios gratuitos en el Espacio Municipal de Protección Animal y se realizarán dos campañas masivas en distintos barrios de la ciudad.

Las prestaciones incluyen castraciones, vacunación antirrábica, tratamiento antisárnico, atención veterinaria básica y desparasitación, esta última sujeta a la disponibilidad de insumos, ya que se prioriza para perros y gatos en situación de abandono y para las campañas barriales.

En el Espacio Municipal de Protección Animal, ubicado en Maciá 1933, la atención será los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11, mientras que los martes y jueves será de 13 a 16. La atención se realiza por orden de llegada.

En cuanto a las campañas masivas, el cronograma de julio prevé dos jornadas:

Sábado 4 de julio: Vecinal 12 de Septiembre (Lisandro de la Torre 3589), con abordaje territorial previo.

Vecinal (Lisandro de la Torre 3589), con abordaje territorial previo. Sábado 25 de julio: Anexo del Jardín Municipal, en Villa Adelina Centro (Chapeaurouge y Córdoba).

Para acceder a las castraciones, las mascotas deberán tener al menos cinco meses de edad, asistir acompañadas por una persona mayor con DNI y cumplir ocho horas de ayuno sólido y líquido antes de la intervención.

Además, las hembras que hayan tenido cría deberán haber cumplido al menos 60 días de posparto. Los gatos deberán ser trasladados en transportadora o bolso ventilado, mientras que los perros deberán concurrir con collar, correa y bozal cuando corresponda. También se recomienda llevar una manta para abrigar al animal luego de la cirugía.

Para consultas y asesoramiento sobre el programa, se encuentra disponible el 342 5477511, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. En tanto, las denuncias por incumplimiento de normas de tenencia responsable pueden realizarse al 342 5459312, de lunes a viernes de 9 a 20 horas, mientras que los casos de maltrato o crueldad animal deben denunciarse al 911.