Gutiérrez aseguró que el nuevo edificio judicial mejorará el servicio de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, aseguró que el nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia permitirá mejorar la prestación del servicio judicial, al concentrar en un mismo espacio la mayor parte de las dependencias, incorporar tecnología y optimizar la atención a la ciudadanía.

Durante el acto de inauguración, el titular del máximo tribunal definió a la obra como "un hito arquitectónico y de gestión" que "albergará y potenciará de manera integral el servicio de Justicia de nuestra ciudad y de toda su región de influencia".

En ese sentido, sostuvo que la habilitación del edificio "no representa únicamente la apertura de nuevas oficinas de hormigón y cristal", sino que implica "un moderno paradigma" basado en la integración del Poder Judicial con la comunidad, el uso intensivo de nuevas tecnologías y la concentración de los distintos actores del proceso judicial en un mismo inmueble.

Gutiérrez recordó que, durante décadas, numerosas dependencias judiciales funcionaron de manera fragmentada y dispersa en distintos inmuebles, situación que obligaba a profesionales y ciudadanos a trasladarse por diferentes puntos de la ciudad para realizar trámites, generando demoras e inconvenientes.

Al referirse a las características del edificio, explicó que la nueva infraestructura cuenta con una superficie cubierta de 22.400 metros cuadrados y permitirá concentrar el 90 % de los tribunales, juzgados y dependencias auxiliares de la jurisdicción en un único punto, lo que representa una mejora sustancial en la organización y funcionamiento del sistema judicial.

El presidente de la Corte también destacó que el inmueble fue concebido bajo criterios de funcionalidad, seguridad y flexibilidad, con salas de audiencias equipadas con sistemas digitales de audio y video, un moderno Data Center y espacios preparados para adaptarse a futuras reformas del servicio de Justicia.

Finalmente, afirmó que la nueva sede permitirá mejorar las condiciones de trabajo de magistrados, funcionarios y empleados judiciales, al tiempo que fortalecerá el vínculo entre el Poder Judicial y la comunidad. "Nos encontramos ante un centro de justicia integrado, transparente y contemporáneo, donde las demandas de nuestra sociedad pueden ser atendidas en tiempo y forma", concluyó.