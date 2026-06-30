Inauguraron el nuevo edificio de Tribunales en Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro y los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejaron oficialmente inaugurado este martes el nuevo edificio Anexo del Palacio de Justicia, una obra destinada a fortalecer la infraestructura judicial y ampliar la capacidad del servicio de Justicia en la ciudad de Santa Fe.

El flamante edificio está ubicado sobre avenida General López 2761, junto al histórico Palacio de Justicia, y demandó una inversión de 60 millones de dólares. De acuerdo con lo informado por el Gobierno provincial, el 51 % de esa inversión fue ejecutado durante la actual gestión.

Durante el acto, Pullaro destacó el trabajo conjunto entre los distintos poderes del Estado y afirmó que la concreción de la obra fue posible gracias a una decisión institucional sostenida en el tiempo.

"Cuando trabajamos juntos somos invencibles e imparables", expresó el gobernador, quien además sostuvo que la obra fue financiada con recursos de todos los santafesinos y remarcó la continuidad de la inversión pública en la provincia.

En otro tramo de su discurso, el mandatario instó a fortalecer el diálogo entre las instituciones y sostuvo que "no nos debemos a ninguna corporación, sino a los santafesinos", al tiempo que convocó a seguir trabajando de manera conjunta para mejorar el funcionamiento del Estado.

Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, destacó la importancia de la nueva infraestructura y aseguró que permitirá mejorar la prestación del servicio judicial, ofreciendo espacios más adecuados para el trabajo de magistrados, funcionarios y empleados, así como una mejor atención a la ciudadanía. Desde el máximo tribunal señalaron que la inauguración representa "un hito para la Administración de Justicia santafesina", al saldar una deuda histórica en materia de infraestructura judicial.

La construcción del edificio demandó 128 meses de ejecución y el acto contó con la presencia de autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de representantes de distintos organismos e instituciones provinciales y nacionales.

La inauguración se concretó en medio del debate institucional sobre la distribución de algunos espacios del nuevo edificio, luego de las diferencias planteadas en los últimos días entre la Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Ministerio Público de la Defensa respecto del destino que tendrán distintas dependencias dentro del inmueble.