Pullaro: "No nos debemos a ninguna corporación, sino a los santafesinos"

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este martes de la inauguración del edificio “Anexo Palacio de Justicia”, en la ciudad de Santa Fe. Lo hizo acompañado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, junto a los demás ministros de la Corte.

La nueva infraestructura está ubicada sobre avenida General López 2761 y busca fortalecer la prestación del servicio judicial y ampliar las instalaciones del histórico Palacio “Casa de Justicia”. La realización de la obra duró 128 meses y estuvo a cargo del Gobierno Provincial que invirtió 60 millones de dólares, presupuesto del cual el 51 % se ejecutó desde diciembre de 2023 a la fecha, durante la actual gestión.

Una obra de todos los santafesinos

En ese contexto, Pullaro aseguró que “tener un edificio de esta magnitud significa una decisión política interinstitucional de los diferentes poderes del Estado”. El gobernador remarcó que la obra pública demuestra que “cuando no se roba, la plata alcanza” y que “en un país que cortó la obra pública y donde la mayoría de las provincias también lo hicieron, en Santa Fe podemos demostrar que en los últimos 30 meses invertimos lo mismo que se invirtió en los últimos 8 años”.

En ese mismo sentido, el mandatario remarcó que las obras públicas “salen del esfuerzo de los santafesinos y santafesinas”, por lo cual “a esta obra no la paga la Corte ni la paga el gobernador, sino todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia”, destacando que la obra pública es “trabajo, desarrollo e igualdad”.

Transformar el estado

En otro tramo de su discurso, Pullaro destacó el trabajo mancomunado con la Corte y la Legislatura para lograr la baja de homicidios en la provincia a partir de “las reformas aprobadas por los legisladores” y “la valentía de los fiscales, defensores y jueces, que entendieron que juntos íbamos a ponerle límites a las organizaciones criminales”.

En ese marco, lamentó la ausencia de la fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, y de la defensora provincial del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, Estrella Moreno Robinson, y llamó a fortalecer el diálogo entre las instituciones. “No está bueno que hoy aquí no esté la titular del Ministerio Público de la Acusación ni la titular del Ministerio Público de la Defensa. Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, escucharnos y ponernos de acuerdo. La noticia no puede ser las diferencias que podamos tener hacia adentro, sino la potencia que tiene la Provincia de Santa Fe cuando trabaja de manera conjunta con objetivos claros”, expresó.

“Dimos el ejemplo que por más diferencias y tensiones que tengamos, cuando trabajamos juntos somos invencibles e imparables”, manifestó el gobernador y aseguró sentir que “estamos por el buen camino y vamos a seguir profundizándolo”. Y enumeró hechos ocurridos como que el Consejo de la Magistratura en 30 meses envió 175 pliegos a la Legislatura provincial que fueron aprobados; 6 nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; 10 vocales de Cámara; 52 jueces de Primera Instancia; 14 jueces de Primera Instancia subrogantes; 2 fiscales regionales; un defensor regional; 72 fiscales adjuntos y subrogantes y 18 defensores subrogantes. “Hay un programa de gobierno que implica transformaciones en las instituciones del estado”, reconoció Pullaro.

Por último, el gobernador subrayó que “trabajamos para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia” por lo cual, remarcó: “No nos debemos a ninguna de las corporaciones” e instó a que “las instituciones del estado trabajemos juntas para resolver los problemas de los santafesinos, mirando al futuro y demostrando al país que somos una provincia imparable”.

Por su parte, el presidente de la Corte, Rafael Gutierrez, afirmó que “cuando se trata de la conciliación de las instituciones de la república, la Provincia de Santa Fe es capaz de sostener políticas públicas que superan los turnos electorales y benefician al conjunto de la ciudadanía”.

Presentes

Del acto participaron la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; de Economía, Pablo Olivares; el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García y legisladores; el ex gobernador y actual diputado provincial, Antonio Bonfatti; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el procurador general del Poder Judicial de Santa Fe, Jorge Barraguirre; entre otros.

