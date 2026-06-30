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Nacionales — 30.06.2026 —

ANSES actualizó las asignaciones familiares y la AUH: los nuevos valores desde julio

El incremento del 2,15% fue oficializado mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La suba alcanza a trabajadores registrados, monotributistas, beneficiarios de la AUH y otras prestaciones sociales.

ANSES oficializó un aumento del 2,15% en la AUH y las asignaciones familiares.
ANSES oficializó un aumento del 2,15% en la AUH y las asignaciones familiares.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes un aumento del 2,15% en las asignaciones familiares, que comenzará a regir a partir de julio. La actualización fue establecida mediante la Resolución 187/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se aplica en línea con la inflación de mayo, tal como ocurre con los haberes jubilatorios.

La suba alcanza a la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo, las asignaciones familiares para trabajadores registrados y monotributistas, así como también a las prestaciones por nacimiento, matrimonio, adopción y ayuda escolar anual. Además, se actualizaron los límites de ingresos para acceder al beneficio.

Estos serán los principales valores vigentes a partir de julio:

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo

  • Monto general: $148.049.
  • Zona I (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Patagones): $192.464.

Asignaciones familiares y prenatal para trabajadores registrados

  • Ingresos familiares hasta $1.146.199: $74.033 por hijo.
  • Ingresos entre $1.146.199 y $1.681.012: $49.940 por hijo.
  • Ingresos entre $1.681.012 y $1.940.783: $30.206 por hijo.
  • Ingresos entre $1.940.783 y $6.069.688: $15.586 por hijo.

Asignación por hijo con discapacidad

  • Ingresos familiares hasta $1.146.199: $241.041.
  • Ingresos entre $1.146.199 y $1.681.012: $170.522.
  • Ingresos superiores a $1.681.012: $107.621.

Asignaciones familiares para monotributistas

  • Categoría A: $74.033.
  • Categoría B: $49.940.
  • Categoría C: $30.206.
  • Categorías D a H: $15.586.

Asignaciones de pago único

  • Nacimiento: $86.295.
  • Adopción: $515.930.
  • Matrimonio: $129.209.

Ayuda Escolar Anual

  • Monto general: $55.672.

La actualización también alcanza a beneficiarios del sistema previsional, veteranos de guerra y titulares de la prestación por desempleo, entre otros programas administrados por ANSES.

Por último, el organismo recordó que si uno de los integrantes del grupo familiar percibe ingresos superiores a $3.034.844, el grupo queda excluido del cobro de asignaciones familiares, aun cuando la suma total de ingresos no supere el límite máximo establecido.

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