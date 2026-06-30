La Provincia informó el cronograma de pago de haberes de junio

El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Economía, informó que los haberes del mes de junio se percibirán a partir del miércoles 1 de julio de 2026, comenzando por el personal policial y penitenciario y los pasivos que cobren hasta $ 1,410.000.

Según se detalló, la liquidación incluye el incremento acordado en paritarias del 12,5 % para junio (2,6 % enero, 2,1 % febrero, 2,2 % marzo, 2 % abril, 2 % mayo y 1,6 % junio) con la garantía de incremento de $ 170.000.

En ese sentido, desde el Gobierno indicaron que esta medida se adoptó con el objetivo de sostener el poder de compra en un contexto de variaciones de precios que continúa impactando sobre los ingresos de los hogares.

CRONOGRAMA DE PAGO DE HABERES DEL MES DE JUNIO

Miércoles 1 de julio

- Escalafón Policial y Penitenciario.

- Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000.

Jueves 2 de julio

- Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo de hasta $ 1.410.000

- Docentes de Escuelas Privadas Transferidas 1° y 2° Convenio

Viernes 3 de julio

- Resto de Activos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a $ 1.410.000.

- Docentes de Escuelas Privadas Históricas

Lunes 6 de julio (acreditación en cuenta sábado 4 de julio)

- Resto de Pasivos a los que les corresponde percibir un monto de bolsillo superior a los $ 1.410.000

Martes 7 de julio

- Autoridades Superiores del Poder Judicial, MPA, MPD, Poder Legislativo y Poder Ejecutivo.