Marruecos eliminó a Países Bajos por penales y enfrentará a Canadá en octavos

Marruecos se convirtió en otro de los grandes protagonistas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al eliminar por penales a Países Bajos. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego, el conjunto africano se impuso 3 a 2 en la definición desde los doce pasos y avanzó a los octavos de final.

El seleccionado marroquí enfrentará ahora a Canadá, que horas antes había logrado una histórica clasificación tras vencer a Sudáfrica, en un cruce que se disputará el próximo sábado.

Durante gran parte del encuentro, Marruecos fue superior y generó las mejores situaciones, aunque fue Países Bajos el que consiguió abrir el marcador a los 72 minutos por intermedio de Cody Gakpo.

El delantero del Liverpool celebró el gol con visible emoción, luego de que días atrás anunciara junto a su pareja la pérdida del bebé que esperaban durante el quinto mes de embarazo.

Cuando parecía que la clasificación quedaba en manos del conjunto europeo, Issa Diop apareció a los 91 minutos para conectar dentro del área y establecer el 1 a 1, resultado que llevó el partido al tiempo suplementario.

En el alargue, el arquero neerlandés Bart Verbruggen evitó la caída de su arco con una intervención decisiva y mantuvo con vida a su equipo hasta la definición por penales.

Desde los doce pasos, ambos equipos mostraron imprecisiones. Países Bajos desperdició la ventaja inicial con los fallos de Justin Kluivert y Jurrien Timber, mientras que Achraf Hakimi también dejó pasar la oportunidad de definir la serie para Marruecos.

Finalmente, el arquero Yassine Bounou contuvo el remate de Crysencio Summerville y Abde Saibari convirtió el penal decisivo para sellar el 3 a 2, desatando el festejo marroquí y una nueva sorpresa en la Copa del Mundo.