Deportes — 30.06.2026 —
Marruecos eliminó a Países Bajos por penales y enfrentará a Canadá en octavos
El seleccionado africano igualó 1 a 1 en los 120 minutos y se impuso 3 a 2 desde los doce pasos. En la próxima instancia se medirá con Canadá.
Marruecos se convirtió en otro de los grandes protagonistas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al eliminar por penales a Países Bajos. Tras igualar 1 a 1 en los 120 minutos de juego, el conjunto africano se impuso 3 a 2 en la definición desde los doce pasos y avanzó a los octavos de final.
El seleccionado marroquí enfrentará ahora a Canadá, que horas antes había logrado una histórica clasificación tras vencer a Sudáfrica, en un cruce que se disputará el próximo sábado.
Durante gran parte del encuentro, Marruecos fue superior y generó las mejores situaciones, aunque fue Países Bajos el que consiguió abrir el marcador a los 72 minutos por intermedio de Cody Gakpo.
El delantero del Liverpool celebró el gol con visible emoción, luego de que días atrás anunciara junto a su pareja la pérdida del bebé que esperaban durante el quinto mes de embarazo.
Cuando parecía que la clasificación quedaba en manos del conjunto europeo, Issa Diop apareció a los 91 minutos para conectar dentro del área y establecer el 1 a 1, resultado que llevó el partido al tiempo suplementario.
En el alargue, el arquero neerlandés Bart Verbruggen evitó la caída de su arco con una intervención decisiva y mantuvo con vida a su equipo hasta la definición por penales.
Desde los doce pasos, ambos equipos mostraron imprecisiones. Países Bajos desperdició la ventaja inicial con los fallos de Justin Kluivert y Jurrien Timber, mientras que Achraf Hakimi también dejó pasar la oportunidad de definir la serie para Marruecos.
Finalmente, el arquero Yassine Bounou contuvo el remate de Crysencio Summerville y Abde Saibari convirtió el penal decisivo para sellar el 3 a 2, desatando el festejo marroquí y una nueva sorpresa en la Copa del Mundo.