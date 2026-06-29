Falleció el policía atacado durante los disturbios en la final de la Liga Cañadense

El policía que había resultado gravemente herido durante los incidentes registrados el domingo al finalizar la final de la Liga Cañadense de fútbol falleció este lunes, luego de que los médicos confirmaran que presentaba muerte cerebral. El agente permanecía internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de Rosario.

La víctima fue identificada como Damián L., de 33 años, quien había sido trasladado de urgencia desde Carcarañá tras sufrir una severa lesión en la cabeza durante una gresca ocurrida en el Club Atlético Carcarañá.

De acuerdo con la información oficial, el episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando se produjeron incidentes al término de la final de la Liga Cañadense, en la que Sportivo Las Parejas derrotó a Cremería.

En medio de los disturbios, el efectivo policial, que prestaba servicios en el Comando Radioeléctrico de Roldán, recibió el impacto de una piedra, perdió el equilibrio y cayó contra una estructura metálica, sufriendo una grave lesión en la región occipital del cráneo.

Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado por una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) al Heca, con custodia policial para agilizar su ingreso al centro de salud.

Una vez internado, los médicos lo intubaron y su estado fue calificado como crítico. En las últimas horas se confirmó que presentaba muerte cerebral y finalmente se informó su fallecimiento.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que procura establecer cómo se produjo la agresión e identificar a los responsables de los incidentes. Hasta el momento, hay cuatro personas demoradas en el marco de la causa.