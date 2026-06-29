La Escuela Coral "Carlos Guastavino" ofrecerá un concierto antes de representar a Santo Tomé en Bariloche

Por Santotomealdía

La Escuela Coral Municipal "Carlos Guastavino" ofrecerá este miércoles un concierto especial en el Centro Cultural "12 de Septiembre" de Santo Tomé, en el marco de una presentación a beneficio de la gira que el Coro de Cámara realizará el próximo mes en la ciudad de Bariloche, donde representará a la ciudad en uno de los encuentros corales más prestigiosos del país.

El recital se llevará a cabo el miércoles 1 de julio, a las 20.30, en el hall del Centro Cultural ubicado en 25 de Mayo 1940, y tendrá un carácter muy especial, ya que servirá como presentación previa del repertorio que el conjunto interpretará el próximo 12 de julio en el Camping Musical Bariloche (CAMBA), un reconocido escenario de alcance nacional e internacional.

La directora de la Escuela Coral Municipal, Evelyn Plaumer, dialogó con el programa radial Nova al Día, que se emite por FM Nova 97.5, y explicó que la invitación surgió luego de la participación del coro en un encuentro internacional realizado el año pasado en Mendoza.

"El año pasado el Coro de Cámara participó de un encuentro internacional en Mendoza y allí nos escuchó el director del CAMBA, quien nos invitó a formar parte de este prestigioso escenario", señaló la directora.

Plaumer destacó que la participación en Bariloche representa un importante reconocimiento para el trabajo que viene realizando el coro santotomesino y aseguró que el viaje se concretará gracias al esfuerzo conjunto de las integrantes y de la institución.

El programa que se presentará este miércoles estará integrado por un repertorio dedicado principalmente a compositores argentinos, con obras de mujeres compositoras nacionales, arreglos corales de piezas de Carlos Guastavino, obras del ciclo de Martínez Compañón con arreglos de Javier Ferner, además de composiciones contemporáneas de Oscar Escalada y Eduardo Malachevsky.

"Venimos trabajando este repertorio desde hace mucho tiempo y estamos muy felices de poder mostrarlo primero en nuestra ciudad antes de viajar", expresó Plaumer.

El grupo que viajará a Bariloche está integrado por las 16 coreutas que conforman el Coro de Cámara, el elenco de mayor nivel artístico y formativo de la Escuela Coral Municipal, institución que actualmente cuenta con alrededor de 120 alumnos distribuidos en cinco agrupaciones, entre coro inicial, coro de niños, coro juvenil y coro de cámara.

La directora remarcó además que el concierto tendrá una capacidad limitada, debido a las características del espacio elegido. "El hall del Centro Cultural tiene capacidad reducida, por eso es importante que quienes quieran asistir reserven previamente su lugar", explicó.

Las entradas consisten en un bono contribución de 10.000 pesos, y las reservas pueden realizarse a través del teléfono 342 4273316, ya que las ubicaciones serán numeradas y asignadas previamente.

De esta manera, el público santotomesino tendrá la oportunidad de acompañar y despedir a las jóvenes integrantes del Coro de Cámara antes de su presentación en Bariloche, donde volverán a representar a la ciudad en un escenario de relevancia nacional.