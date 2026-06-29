Keiko Fujimori ganó las elecciones en Perú por menos de 50.000 votos

La candidata derechista Keiko Fujimori fue confirmada este lunes como presidenta electa de Perú, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales completara el escrutinio del 100% de las actas y certificara su victoria por un estrecho margen sobre el postulante de izquierda Roberto Sánchez.

De acuerdo con los resultados oficiales, Fujimori obtuvo 9.223.000 votos válidos, equivalentes al 50,135% del total, mientras que Sánchez alcanzó 9.173.755 sufragios, lo que representó el 49,865%. La diferencia final entre ambos candidatos fue de poco más de 49.000 votos.

Tras conocerse el resultado definitivo, la dirigente de Fuerza Popular se expresó a través de sus redes sociales y aseguró que espera la proclamación oficial "con mucha humildad, prudencia y responsabilidad". "Cada vez estamos más cerca de iniciar un camino de orden y esperanza para todos los peruanos", sostuvo la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

La segunda vuelta presidencial, celebrada el pasado 7 de junio, mantuvo durante varias semanas un clima de incertidumbre política en Perú debido a la escasa diferencia entre los candidatos y a las múltiples denuncias e impugnaciones presentadas durante el proceso de escrutinio.

Mientras los sectores que respaldaban a Sánchez denunciaban presuntas irregularidades y reclamaban la revisión de los resultados, desde el entorno de Fujimori sostenían que la tendencia era irreversible y defendían la legitimidad del proceso electoral. La Justicia peruana rechazó los recursos presentados, lo que permitió avanzar con el recuento definitivo.

En los últimos días, la propia Fujimori ya había anticipado públicamente su confianza en el resultado electoral. Durante una actividad realizada con motivo del Día del Padre, la dirigente afirmó que el país se encaminaba hacia "cinco años de grandes desafíos", dando prácticamente por descontada su victoria.

Pese a la confirmación del escrutinio, el proceso electoral todavía debe completar una última instancia formal. La presidenta electa deberá ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones, organismo que posteriormente le entregará la credencial que la habilita para asumir el cargo. Según indicó el titular del organismo, Roberto Burneo, la ceremonia de proclamación se realizará, como máximo, el próximo 3 de julio.