Brasil lo dio vuelta sobre la hora ante Japón y avanzó a los octavos de final

Brasil logró este lunes una trabajada victoria por 2 a 1 sobre Japón y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026, en un partido disputado en el que el equipo de Carlo Ancelotti debió remontar un resultado adverso para mantenerse en carrera. En la próxima instancia, la selección brasileña enfrentará al ganador del cruce entre Costa de Marfil y Noruega.

El conjunto sudamericano asumió el protagonismo desde el inicio, monopolizando la posesión y buscando profundidad a través de Vinicius Junior y Rayan, aunque sin lograr traducir ese dominio territorial en situaciones claras de gol. Japón, en cambio, mostró eficacia y aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo en la primera etapa.

La apertura del marcador llegó tras una recuperación en la mitad de la cancha de Kaishu Sano, quien avanzó sin oposición y sacó un potente remate desde media distancia que superó a Alisson Becker y se convirtió en el 1-0 para el seleccionado asiático.

Brasil sintió el impacto y, pese a mantener la iniciativa, no encontró los caminos para llegar al empate antes del descanso. Además, el equipo sufrió la lesión de Lucas Paquetá, quien debió abandonar el campo y fue reemplazado por Endrick.

En el complemento, la selección brasileña incrementó la presión sobre el arco defendido por Zion Suzuki, que respondió con varias intervenciones decisivas. La insistencia finalmente tuvo premio a los 11 minutos, cuando un centro al área encontró el cabezazo de Casemiro, que estableció el 1-1.

A partir de la igualdad, Brasil continuó dominando el desarrollo y estuvo cerca de dar vuelta el resultado con una acción individual de Vinicius que terminó impactando en el poste. Sin embargo, el equipo de Ancelotti siguió mostrando dificultades para transformar el control del juego en situaciones concretas.

Con el correr de los minutos, el entrenador italiano movió el banco de suplentes en busca de mayor profundidad ofensiva y uno de los ingresos resultó determinante. Cuando el encuentro parecía encaminarse al tiempo suplementario, Gabriel Martinelli apareció en el tiempo agregado para marcar el gol de la clasificación.

La jugada se originó tras una recuperación en campo rival. Bruno Guimarães asistió a Martinelli, quien definió con precisión ante la salida de Suzuki y decretó el 2-1 definitivo, desatando el festejo brasileño.

Con este triunfo, Brasil avanzó a los octavos de final y ratificó su condición de candidato, mientras que Japón cerró su participación mundialista tras una actuación que volvió a demostrar la competitividad del seleccionado asiático frente a uno de los grandes favoritos del torneo.