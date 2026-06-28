Irán afirmó que atacó ocho bases militares estadounidenses en respuesta a nuevos bombardeos

Irán aseguró haber destruido ocho instalaciones militares estadounidenses durante una operación con misiles balísticos y drones lanzada entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Según informó el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC), el ataque fue una respuesta a los recientes bombardeos de Estados Unidos sobre territorio iraní.

De acuerdo con el comunicado oficial del IRGC, los objetivos alcanzados incluyeron la base Ali Al Salem, en Kuwait, y el cuartel de la Quinta Flota de Estados Unidos, en Baréin. Las autoridades iraníes sostuvieron que las instalaciones fueron destruidas, aunque hasta el momento no hubo una confirmación independiente sobre el alcance de los daños.

El organismo militar iraní indicó que la ofensiva respondió a los ataques estadounidenses contra cinco puestos costeros iraníes, que, según Teherán, fueron ejecutados bajo el argumento de responder a una acción de la Armada iraní contra un buque que navegaba sin autorización por el estrecho de Ormuz.

Además, el IRGC advirtió que cualquier embarcación que infrinja las normas en esa vía marítima será tratada "con más firmeza que antes" y afirmó que una eventual violación del alto el fuego implicaría la suspensión de los procesos previstos en el denominado Acuerdo de Islamabad.

Por su parte, Estados Unidos había informado horas antes una nueva serie de bombardeos sobre objetivos en Irán. Según el Mando Central (CENTCOM), la operación estuvo dirigida contra infraestructuras de vigilancia, comunicaciones, defensa aérea, depósitos de drones y capacidades de minado, luego de acusar a Teherán de atacar con drones a embarcaciones comerciales que transitaban cerca del estrecho de Ormuz.

Tras esos bombardeos, Irán respondió militarmente y acusó a Washington de incumplir el alto el fuego. Medios locales iraníes reportaron explosiones en la zona costera de Taheriyeh, cerca de Sirik, y en la isla de Qeshm, mientras las autoridades prometieron una respuesta "rápida y decisiva" frente a nuevas acciones militares estadounidenses.