Paraguay igualó con Australia y espera la confirmación de su clasificación

Paraguay dio un paso muy importante hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro empató 0 a 0 con Australia en la última fecha del Grupo D y, con cuatro puntos, quedó muy cerca de asegurar su clasificación como uno de los ocho mejores terceros, aunque todavía deberá esperar la definición del resto de las zonas para obtener la confirmación matemática.

La igualdad también le permitió a Australia avanzar a los dieciseisavos de final como segundo del grupo, mientras que Estados Unidos, a pesar de caer 3 a 2 frente a Turquía, conservó el primer puesto de la zona gracias a una mejor diferencia de gol.

En el Levi's Stadium de Santa Clara, Paraguay y Australia protagonizaron un encuentro muy equilibrado y con pocas situaciones claras de gol. El empate terminó conformando a ambos seleccionados, ya que los oceánicos aseguraron su clasificación y la Albirroja quedó en una posición muy favorable para seguir en carrera.

No todas fueron buenas noticias para el conjunto paraguayo. Diego Gómez fue expulsado por doble amonestación y, en caso de confirmarse la clasificación, se perderá el partido de dieciseisavos de final. Además, existe preocupación por la condición física de Omar Alderete, quien debió abandonar el campo de juego en los minutos finales por una lesión.

En el otro encuentro del grupo, Turquía se despidió del Mundial con una victoria por 3 a 2 sobre Estados Unidos en Los Ángeles. El seleccionado norteamericano, que ya tenía asegurado el primer puesto, presentó una formación con varios cambios y llegó a estar dos veces en ventaja con un gol y una asistencia de Sebastian Berhalter, pero los turcos reaccionaron de la mano de Arda Güler y se quedaron con el triunfo gracias al tanto convertido por Kaan Ayhan en el octavo minuto de descuento.

Con estos resultados, Estados Unidos finalizó primero en el Grupo D, Australia quedó segunda y Paraguay terminó tercero con cuatro unidades, a la espera de que concluyan los demás grupos para conocer si accede oficialmente a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros del certamen.