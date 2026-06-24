Diputados aprobó el acuerdo para pagar USD 171 millones a los últimos holdouts del default de 2001

La Cámara de Diputados dio este miércoles su aval al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con dos fondos acreedores que aún mantenían litigios vinculados al default de 2001. La iniciativa fue aprobada por 139 votos a favor y 97 en contra, y quedó convertida en ley tras haber recibido previamente el visto bueno del Senado.

La norma autoriza al Poder Ejecutivo a concretar el pago pactado con los fondos Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, dos de los denominados holdouts que permanecían fuera de los canjes de deuda realizados en los últimos años y que mantenían demandas abiertas en tribunales de Estados Unidos.

Según el entendimiento alcanzado por la administración de Javier Milei, el Estado argentino desembolsará 171 millones de dólares en total: 67 millones para Bainbridge y 104 millones para Attestor. Desde el oficialismo destacaron que el acuerdo incluye una reducción cercana al 30% respecto de los montos reclamados originalmente y evita la continuidad de acciones judiciales contra activos argentinos.

La aprobación legislativa era una condición necesaria para cumplir con el compromiso antes del 30 de junio, fecha límite establecida en el acuerdo de conciliación firmado entre las partes.

Con la ratificación parlamentaria, el Gobierno busca cerrar uno de los últimos frentes judiciales derivados de la cesación de pagos declarada en 2001. Entre las consecuencias más relevantes se encuentra el levantamiento de medidas cautelares y pedidos de embargo que pesaban sobre bienes y participaciones del Estado argentino en Estados Unidos.

El proyecto reunió el respaldo de La Libertad Avanza y de distintos bloques opositores dialoguistas. Acompañaron la iniciativa legisladores del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, parte de Encuentro Federal y representantes de fuerzas provinciales. En cambio, votaron en contra Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y algunos bloques minoritarios.

Durante el debate, el diputado oficialista Bertie Benegas Lynch defendió la iniciativa y sostuvo que el acuerdo representa una oportunidad para resolver un conflicto que lleva más de dos décadas. Según señaló, el entendimiento no solo contempla una quita sobre las acreencias reclamadas, sino que también evita nuevos litigios y costos judiciales para el Estado.

En la misma línea, la legisladora Silvana Giudici afirmó que el acuerdo permitirá cerrar definitivamente los reclamos de estos acreedores y contribuirá a despejar incertidumbres jurídicas vinculadas a activos argentinos en el exterior.

Desde la oposición, en cambio, surgieron cuestionamientos vinculados al financiamiento de la operación. El diputado Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, advirtió que el proyecto no incorpora una asignación presupuestaria específica para afrontar el pago y planteó reparos sobre el encuadre administrativo de la medida.

Cambios en la Cámara

Antes del inicio del tratamiento, la Cámara aceptó la renuncia del diputado Adrián Ravier y tomó juramento a Martín Matzkin, quien ocupará la banca por La Libertad Avanza.

Matzkin, dirigente pampeano cercano a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se desempeñaba hasta ahora como subsecretario de Articulación Federal de esa cartera.

Otros proyectos aprobados

Durante la misma sesión, Diputados también avanzó con varios acuerdos internacionales. Entre ellos, aprobó un convenio con Francia para evitar la doble imposición tributaria, un acuerdo destinado a combatir la pesca ilegal y un convenio de seguridad social con Suiza.

Además, obtuvo sanción un acuerdo bilateral con San Marino, en todos los casos con amplias mayorías y escasa resistencia en el recinto.