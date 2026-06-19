Viernes 19 de junio de 2026
Mundial 2026

Sociedad — 19.06.2026 —

Este sábado se realizará el acto y desfile por el Día de la Bandera

La actividad se desarrollará sobre calle Sarmiento e incluirá la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional y un desfile con la participación de instituciones educativas, fuerzas de seguridad y organizaciones de la comunidad.

La Municipalidad invita al Acto Oficial y Desfile Cívico Militar por el Día de la Bandera. (Crédito: MST)
La Municipalidad invita al Acto Oficial y Desfile Cívico Militar por el Día de la Bandera. (Crédito: MST)

La Municipalidad invita a los vecinos a participar del Acto Oficial y Desfile Cívico Militar que se realizará este sábado 20 de junio en conmemoración del Día de la Bandera, una de las fechas más significativas del calendario patrio argentino.

La actividad comenzará a las 9:30 horas en el sector central de Sarmiento y Centenario, donde se llevará a cabo el acto oficial y la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional. Posteriormente, a partir de las 10:00 horas, se desarrollará el desfile sobre calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre Gómez Cello y 25 de Mayo.

Del la actividad formarán parte instituciones educativas, fuerzas de seguridad, organizaciones intermedias, entidades y representantes de distintos sectores de la comunidad.

La jornada busca rendir homenaje a la Bandera Nacional y reafirmar valores vinculados a la unidad, el compromiso ciudadano y el sentido de pertenencia que representan los símbolos patrios.

Desde el Municipio invitaron a los vecinos a acompañar esta celebración y compartir un encuentro conmemorativo destinado a destacar el respeto y el orgullo por uno de los principales símbolos de la identidad nacional.

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