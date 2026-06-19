ASOEM denunció una nueva quita salarial a municipales de Sauce Viejo y advirtió que podría retomar las protestas

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) denunció este viernes que trabajadores municipales de Sauce Viejo sufrieron nuevos descuentos salariales y en el adicional por presentismo, y advirtió que podría retomar las medidas de fuerza si la situación se repite.

A través de un comunicado, el gremio señaló que las deducciones fueron aplicadas en la liquidación de haberes correspondiente a este mes y aseguró que se suman a descuentos ya efectuados durante abril y mayo, en el marco del conflicto que mantiene con la gestión del intendente Mario Papaleo.

Desde ASOEM sostuvieron que las medidas afectan el ingreso de los trabajadores y afirmaron que forman parte de una estrategia para “disciplinar” a quienes ejercen su derecho a reclamar. En ese sentido, indicaron que el conflicto está vinculado con reclamos por el respeto de los derechos laborales, la libertad sindical y la representación de más de un centenar de empleados.

El sindicato también cuestionó distintas situaciones que, según manifestó, se registran en el municipio. Entre ellas mencionó la existencia de trabajadores contratados bajo modalidades precarias y monotributistas, la falta de reconocimiento de la representación sindical, traslados de personal que interpretan como mecanismos de presión, y el deterioro del parque automotor municipal.

Asimismo, desde la entidad gremial señalaron que existen dudas sobre la utilización de los recursos públicos y reclamaron mayor transparencia en la ejecución presupuestaria. También cuestionaron el pago de honorarios profesionales mientras, según sostuvieron, se aplican descuentos sobre los salarios municipales.

“Mientras se recorta el salario de quienes trabajan todos los días para la comunidad, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de cada derecho conquistado”, expresaron desde ASOEM.

En el mismo comunicado, el gremio advirtió que si vuelven a producirse descuentos retomarán las medidas de protesta. “Los derechos de los trabajadores no se ajustan. Se defienden”, concluyeron.