Astro Bonzo se presenta este viernes en Tribus Club de Arte

Astro Bonzo volverá a presentarse este viernes 19 de junio en Tribus Club de Arte, en una nueva fecha dentro de un año que comenzó con intensa actividad para la banda santafesina. El show comenzará a las 21 horas en el cládico local de República de Siria 3572.

La noche contará además con la participación de Blues, un trío rosarino integrado por músicos de amplia trayectoria en la escena regional, que tendrá a su cargo la apertura del recital.

“Va a ser un show nutrido. Vamos a tocar canciones de todas las épocas de Astro Bonzo y de los cuatro discos de estudio”, adelantó Agustín “Flaco” Ferrero, cantante de la banda.

Según explicó, el grupo llegará a Tribus con el objetivo de seguir mostrando su propuesta ante el público santafesino. “Esta fecha viene muy bien para seguir rodando, para poder mostrarle a la gente lo que es el rock de Astro Bonzo y seguir mostrando nuestra esencia rockera”, señaló.

Un gran comienzo de año

La presentación será la tercera del año para la banda integrada por Agustín “Flaco” Ferrero, Cristian “Matthungo” Deicas, Matías Ocampo y “Pulpo” Menna, luego de su participación en el festival Santoto Rock y de su actuación en el Festival Tribus.

Sobre la banda invitada, Ferrero destacó que se trata de músicos con una extensa trayectoria en Rosario. Blues está integrada por Willy Echarte, ex guitarrista de Vudú; Pachi Castaño en bajo y Pupe Barbieris en batería. “Es una banda tremenda, integrada por músicos históricos de Rosario y amigos de Astro Bonzo”, afirmó.

Además de esta fecha, el grupo ya trabaja en nuevos proyectos y futuras presentaciones fuera de la ciudad capital. “Estamos haciendo mucho trabajo de sala para canciones nuevas y gestionando para salir a tocar a otros lugares de la provincia. Pronto va a haber novedades”, adelantó Ferrero.

Este viernes, en Tribus, la entrada para el recital tendrá un valor equivalente a una consumición. Tras la presentación de Astro Bonzo, la programación continuará con un trasnoche a cargo de Taxiclan.