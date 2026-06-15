A dos años de la desaparición de Loan, comienza el juicio por su presunta sustracción

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, este martes comenzará en la provincia de Corrientes el juicio oral por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, uno de los casos que más conmoción generó en el país durante los últimos años.

El proceso se iniciará a las 9 de la mañana y estará marcado por los planteos que prevén presentar las defensas de los imputados, quienes intentarán cuestionar distintos aspectos del expediente mediante pedidos de nulidad.

La abogada querellante María Belén Russo Cornara señaló que la familia de Loan espera con expectativa el comienzo del debate. "Estamos ansiosos. Será una jornada intensa porque los defensores van a presentar todas las nulidades que puedan", expresó en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

Las primeras audiencias se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de junio. Posteriormente, el juicio continuará todos los miércoles y jueves, según el cronograma dispuesto por el tribunal.

El debate tendrá lugar en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se montará un importante operativo de seguridad.

La causa principal cuenta con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, acumuladas a lo largo de la investigación.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte y Simón Pedro Bracco.

En el expediente principal serán juzgados Laudelina Peña, tía de Loan; su esposo Antonio Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica del Carmen Millapi y Daniel Ramírez, acusados de haber participado en la presunta sustracción y ocultamiento del menor.

Además, una segunda causa llegará a juicio con otros diez imputados acusados de distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y al desvío de la investigación.

El objetivo del debate oral será establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero continúa siendo desconocido desde su desaparición, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.