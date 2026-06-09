Reclamos por el estado de Azcuénaga: advierten por accidentes y daños en vehículos

Por Santotomealdía

El deterioro de calle Azcuénaga vuelve a generar preocupación entre vecinos, comerciantes y quienes la transitan regularmente. Si bien se trata de una problemática de larga data, en las últimas semanas crecieron los reclamos por el estado de la calzada prácticamente a lo largo de toda la calzada.

Uno de los sitios donde se hace especialmente visible esta situación es la intersección con 9 de Julio, donde un bache de grandes dimensiones complica la circulación y, según denuncian los frentistas, provoca accidentes y daños en vehículos de manera frecuente.

En diálogo con Nova al Día, programa que se emite por FM Nova 97.5, Sergio Acevedo expuso el malestar que existe entre los vecinos del barrio El Tanque porque las respuestas del Municipio no llegan o son insuficientes para resolver el problema. “Las respuestas son mínimas, apenas como para apaciguar el mal estado de las calles. Tiran un poco de ripio, pero con el tránsito que hay se va enseguida”, señaló.

Acevedo es un comerciante de la zona que conoce al detalle la realidad. “Vemos cómo se rompen los trenes delanteros de los autos, los amortiguadores y las cubiertas. Motos han quedado paradas acá, frente al taller, porque reventaron una cubierta o sufrieron alguna rotura”, afirmó.

El vecino también advirtió sobre los riesgos para quienes circulan en motocicleta o bicicleta, especialmente en días de lluvia. “Cuando llueve, el agua tapa los pozos y la gente se los lleva por delante. Hemos visto personas que se caen y se lastiman. Permanentemente tenemos que salir a socorrer a alguien”, sostuvo.

En ese sentido, recordó un episodio ocurrido recientemente a la salida de la Escuela Nº 340. “Dos chicas pasaron por el pozo, se desestabilizaron y terminaron cayendo en la cuneta. Tuvimos que salir corriendo para ayudarlas”, relató.

Azcuénaga es una de las arterias más importantes de Santo Tomé, ya que conecta distintos sectores de la ciudad y funciona como uno de los principales accesos hacia la Autovía 19. A diario circulan por allí automóviles, motocicletas, ambulancias, patrulleros, transporte escolar y cientos de vecinos que utilizan la vía para desplazarse entre el norte y el sur de la ciudad.

Acevedo también cuestionó la falta de respuestas de parte del Municipio. “Jamás vemos que alguien se acerque a dar una explicación. Lo único que pasa es que cuando se visibiliza el problema vienen, tiran un poco de piedra o hacen algún parche y después se van”, expresó.

Incluso, aseguró que son los propios vecinos quienes deben señalizar los sectores más peligrosos. “Yo tengo que salir a poner conos para advertir a la gente. Ni siquiera eso hace la Municipalidad”, remarcó.

Por último, pidió una solución definitiva para una problemática que, según indicó, lleva años sin resolverse. “Es inentendible que a esta altura sigan tirando piedra. No se hace una reparación de fondo. No se puede pensar que con un poco de ripio el problema va a desaparecer”, concluyó.

