Paladini abre búsqueda laboral de Supervisor de Ventas en Santo Tomé

Paladini se encuentra en la búsqueda de un Supervisor de Ventas para su sucursal de Santo Tomé, en el marco de una estrategia de crecimiento y fortalecimiento de su presencia en el interior del país.

La posición tiene como objetivo coordinar y potenciar la estructura comercial de la zona, liderando el equipo de ventas, generando acuerdos con clientes y detectando oportunidades para abrir nuevas zonas y mercados. Entre las principales responsabilidades del rol se encuentran la organización de itinerarios, el análisis de métricas de ventas por cliente y canal, la negociación de acciones comerciales y la atención de reclamos para asegurar la calidad del servicio.

La compañía busca profesionales con formación terciaria o universitaria en Administración, Comercialización o carreras afines, con al menos tres años de experiencia en roles similares dentro del rubro de consumo masivo, habilidades de liderazgo y comunicación efectiva, y residencia en Santa Fe o Paraná. Se valorará el manejo de SAP y Salesforce, así como contar con movilidad propia.

Quienes se sumen al equipo accederán a beneficios como cuenta corriente exclusiva en Paladar, regalos en fechas especiales, día libre de cumpleaños y kit de útiles escolares, además de las oportunidades de formación y desarrollo que caracterizan a la empresa.

"La consolidación de nuestro equipo comercial refleja nuestra vocación de generar oportunidades de empleo y desarrollo en distintas regiones del país", señaló Marcelo Díaz, Gerente Comercial de Paladini.

Con presencia en todo el país a través de nueve sucursales y más de 2.400 empleados, Paladini reafirma su compromiso con el desarrollo federal y la generación de empleo de calidad en las comunidades donde opera. Las personas interesadas en postularse pueden hacerlo a través del portal oficial de empleos de la compañía o del perfil de Paladini en LinkedIn, donde se encuentran publicadas todas las búsquedas activas.

En paralelo, Paladini también está incorporando vendedores en Mendoza, Río Cuarto, San Luis, Chivilcoy y Reconquista, consolidando así su red comercial en distintas regiones del país. Todas las posiciones están orientadas a profesionales con perfil comercial, capacidad de gestión y vocación por el trabajo en territorio, y pueden consultarse en el portal de empleos de Paladini o en su perfil de LinkedIn.

