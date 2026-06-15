Adorni enfrenta una semana clave mientras la oposición busca acelerar su interpelación

La situación política de Manuel Adorni atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que asumió como jefe de Gabinete. Mientras el Gobierno sostiene públicamente su respaldo al funcionario, la oposición busca acelerar en el Congreso distintos mecanismos para exigir explicaciones y aumentar la presión sobre su continuidad.

La principal novedad de las últimas horas es el posicionamiento del PRO, que comenzó a reclamar abiertamente una definición del Ejecutivo sobre el futuro del funcionario y dejó abierta la posibilidad de facilitar el quórum en la sesión especial convocada para el próximo 23 de junio en la Cámara de Diputados.

Desde el bloque que conduce Cristian Ritondo señalaron que todavía no existe una postura definitiva, aunque admitieron que esperan una decisión del Gobierno respecto de Adorni. El tema será analizado junto a otros espacios aliados en los próximos días.

La oposición busca avanzar con un temario que incluye pedidos de informes, interpelaciones y proyectos vinculados a una eventual moción de censura contra el jefe de Gabinete. En paralelo, el bloque de Unión por la Patria en el Senado impulsa una sesión especial para tratar iniciativas similares.

Según argumentan los sectores que promueven estas medidas, las controversias surgidas alrededor de las declaraciones juradas del funcionario justifican que comparezca ante el Congreso para brindar explicaciones.

El malestar no se limita al peronismo y a los bloques de izquierda. En las últimas semanas también surgieron cuestionamientos desde sectores dialoguistas y dirigentes que habitualmente acompañan al oficialismo, ampliando el frente político que reclama respuestas.

Sin embargo, más allá del impacto político, la oposición enfrenta dificultades para concretar una eventual remoción. Los proyectos todavía deben superar distintas instancias parlamentarias y requieren mayorías especiales que hoy aparecen difíciles de alcanzar.

Por ese motivo, varios sectores opositores consideran que el principal objetivo inmediato es lograr que el tema siga ocupando un lugar central en la agenda pública y obligar al oficialismo a debatirlo en el Congreso.

Mientras tanto, desde el Gobierno insisten en que Adorni se presentará próximamente ante el Senado para brindar su informe de gestión y descartan, por ahora, cualquier cambio en el gabinete.

Con la sesión de Diputados prevista para la próxima semana y nuevas iniciativas impulsadas en la Cámara Alta, el jefe de Gabinete se encamina a enfrentar días decisivos para su futuro político.