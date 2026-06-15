La marca SanCor y sus plantas salen a la venta por más de USD 52 millones tras la quiebra

La cooperativa láctea SanCor, que solicitó su propia quiebra a mediados de abril, ya tiene una valuación oficial para la venta de sus activos. La Justicia santafesina fijó una base total de USD 52,1 millones para la licitación pública que incluirá plantas industriales y marcas de la histórica empresa.

El proceso se desarrollará luego de que el juez Marcelo Gelcich decretara la quiebra de la cooperativa tras el fracaso del concurso preventivo iniciado en febrero de 2025. La firma arrastraba una profunda crisis financiera y una deuda superior a los USD 120 millones.

La licitación estará dividida en siete lotes. Seis de ellos corresponden a las plantas industriales ubicadas en Santa Fe y Córdoba, mientras que el séptimo agrupa los activos intangibles, principalmente la marca SanCor y sus submarcas.

Las plantas fueron valuadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones. Dentro de ese monto, la marca principal representa USD 18,7 millones, mientras que submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores fueron tasadas en otros USD 6 millones.

Entre los establecimientos industriales, la planta de Devoto encabeza la valuación con USD 7 millones. Le siguen las instalaciones de Gálvez, con USD 5,5 millones, y las de La Carlota y Balnearia, con USD 5 millones cada una.

Por su parte, la planta de San Guillermo fue valuada en USD 2,5 millones, mientras que la de Sunchales quedó tasada en USD 2,4 millones luego de sufrir una reducción del 20% tras el incendio registrado a comienzos de junio.

Según dispuso la Justicia, los interesados podrán presentar ofertas por activos individuales, por grupos de plantas o por la totalidad de la empresa. Para participar deberán adquirir un pliego valuado en USD 10.000 y presentar una garantía equivalente al 10% del monto ofertado.

Además del aspecto económico, el juzgado tendrá en cuenta los antecedentes de los oferentes y los proyectos vinculados a la continuidad productiva y laboral.

De acuerdo con distintas versiones, ya existen al menos seis interesados en el proceso. Entre ellos aparecen empresas vinculadas al sector lácteo como Savencia, propietaria de Milkaut; Adecoagro, fabricante de Las Tres Niñas; Punta del Agua; Elcor, dueña de La Tonadita; y La Tarantela.

También fue mencionado el empresario Gustavo Scaglione, propietario de medios de comunicación en distintas provincias del país, quien evalúa presentar una propuesta junto a socios internacionales.

A pesar de la quiebra, la Justicia autorizó la continuidad operativa de SanCor para preservar las fuentes laborales de los 914 trabajadores que aún se desempeñan en la empresa.

En el fallo, el juez Gelcich consideró que la cooperativa presenta un escenario de insolvencia que no resulta viable revertir en el mediano plazo, aunque sostuvo que el cese total de actividades provocaría perjuicios para empleados, acreedores y proveedores.