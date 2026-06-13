Colón visita a Defensores con la necesidad de volver al triunfo

Colón afrontará este sábado una prueba importante en su visita a Defensores de Belgrano, por una nueva fecha de la Zona A de la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 15.30 en el estadio Juan Pasquale, con arbitraje de Juan Pafundi.

El equipo dirigido por Ezequiel Medrán llega con la necesidad de volver al triunfo luego de cuatro empates consecutivos, una serie de resultados que le hicieron perder terreno en la lucha por los primeros puestos. Actualmente, el Sabalero ocupa la quinta posición y quedó a cinco unidades del líder Deportivo Morón, por lo que necesita sumar de a tres para no alejarse de la pelea por el ascenso.

Además de la urgencia por los puntos, el compromiso en el Bajo Núñez representa una oportunidad para revertir una estadística que preocupa. Colón lleva más de un año sin ganar en la provincia de Buenos Aires, una racha que condicionó gran parte de su campaña y que intentará dejar atrás en el inicio de una seguidilla de tres partidos consecutivos fuera del Brigadier López.

Durante la semana, Medrán evaluó algunas variantes en la formación, entre ellas el posible ingreso de Matías Muñoz por Darío Sarmiento. Sin embargo, todo indica que finalmente mantendrá la base del equipo que viene de empatar ante Ciudad Bolívar, ratificando su confianza en un grupo que todavía busca consolidar una identidad de juego y una mayor regularidad.

El entrenador también sabe que los resultados recientes generaron cierta impaciencia entre los hinchas, por lo que una victoria podría aportar tranquilidad y fortalecer la confianza del plantel de cara a las próximas fechas.

Del otro lado estará Defensores de Belgrano, que tampoco atraviesa un presente cómodo. El conjunto dirigido por César Vigevani suma 20 puntos y ocupa el último puesto de clasificación al Reducido, por lo que buscará hacerse fuerte en casa para mantenerse dentro de la zona de privilegio.

Para este compromiso, el Dragón no podrá contar con Juan De Tomasso, expulsado en la fecha anterior frente a San Miguel. Su reemplazante sería Alan Pérez, mientras que Diego Magallanes aparece como otra de las alternativas para ingresar al equipo titular.

Con necesidades compartidas y objetivos importantes en juego, Defensores y Colón protagonizarán un duelo de gran relevancia para sus aspiraciones en una categoría que continúa mostrando una marcada paridad.

Probables formaciones

Defensores de Belgrano: Alejandro Medina; Diego Magallanes, Alan Pérez, Nicolás Vaquer e Ian Pérez; Brian Gómez, Luis Jerez Silva, Ignacio Gutiérrez y Leandro Ciccolini; Ezequiel Aguirre y Enzo González.

DT: César Vigevani.

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Leandro Allende; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio e Ignacio Lago; Darío Sarmiento y Alan Bonansea.

DT: Ezequiel Medrán.