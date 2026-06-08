Martes 09 de junio de 2026
Mundial 2026

Nacionales — 08.06.2026 —

La actividad minera creció 9,5% en abril impulsada por el litio y los hidrocarburos

Según datos del INDEC, el sector acumuló una suba del 7,4% en el primer cuatrimestre de 2026. El litio mostró un crecimiento superior al 60% y la producción petrolera volvió a expandirse de la mano de los desarrollos no convencionales.

El litio lideró el crecimiento de la actividad minera durante el primer cuatrimestre.
El litio lideró el crecimiento de la actividad minera durante el primer cuatrimestre.

La actividad minera mantuvo su tendencia de crecimiento durante el primer cuatrimestre de 2026. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Producción Industrial Minero (IPI minero) registró en abril una suba del 9,5% respecto del mismo mes del año pasado, mientras que el acumulado de enero a abril mostró un incremento del 7,4% en comparación con igual período de 2025.

En la medición desestacionalizada, la actividad avanzó 0,7% frente a marzo, mientras que la serie tendencia-ciclo reflejó una mejora del 0,4%, consolidando el desempeño positivo del sector.

El crecimiento estuvo impulsado principalmente por la producción de minerales no metalíferos, especialmente el litio, y por el aumento de la extracción de hidrocarburos. En contraste, los servicios de apoyo vinculados a la actividad petrolera registraron una caída durante el período analizado.

El bloque de minerales no metalíferos y rocas de aplicación fue el que mostró la expansión más significativa, con un incremento interanual del 45,5% en abril y una suba acumulada del 32,2% en los primeros cuatro meses del año.

Dentro de este segmento se destacó la producción de carbonato de litio, que alcanzó las 11.466 toneladas y registró un crecimiento del 60,4% respecto de abril de 2025. También sobresalió la extracción de sal, que experimentó un aumento interanual del 150,3%.

Por su parte, la producción de petróleo crudo creció 19,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. El desempeño estuvo explicado por el fuerte avance de la extracción no convencional, que alcanzó los 2.915 miles de metros cúbicos y mostró una expansión del 39,2%.

En sentido contrario, la producción de petróleo convencional continuó en retroceso y cayó 10%, con un volumen de 1.299 miles de metros cúbicos.

En el caso del gas natural, la producción total registró una mejora interanual del 2,8%, aunque el acumulado anual mostró prácticamente estabilidad, con una variación positiva de apenas 0,1%.

Al igual que ocurrió con el petróleo, el crecimiento estuvo sostenido por el segmento no convencional, que aumentó 12,2% y alcanzó los 2.836 millones de metros cúbicos. En cambio, la producción convencional retrocedió 12,1% y se ubicó en 1.382 millones de metros cúbicos.

La minería metalífera también mostró números positivos. La extracción de minerales metalíferos creció 12,5% en abril, impulsada principalmente por la producción de plata, oro y sus concentrados, que registró una suba del 15,8%.

Entre los pocos indicadores negativos del informe se ubicaron los servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas, que registraron una caída interanual del 19,8%, en un contexto marcado por cambios en los esquemas de contratación y una mayor eficiencia operativa en los yacimientos.

De esta manera, la minería volvió a posicionarse entre los sectores con mejor desempeño de la economía argentina durante el inicio de 2026, sostenida por el crecimiento del litio y la expansión de la producción energética no convencional.

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