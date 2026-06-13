Estados Unidos goleó a Paraguay y dio la primera sorpresa del Mundial

La selección de Estados Unidos comenzó con una contundente victoria su participación en el Mundial 2026 al derrotar 4-1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el partido con una gran actuación en el primer tiempo y luego administró la ventaja en el complemento.

El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador. A los 7 minutos, Christian Pulisic desbordó por la izquierda y, tras un centro atrás de Weston McKennie, el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla terminó desviando la pelota contra su propio arco.

Con Paraguay obligado a salir, Estados Unidos aprovechó los espacios y golpeó otra vez a los 30 minutos. Pulisic volvió a ser clave por la banda izquierda y asistió a Folarin Balogun, que definió de primera para el 2-0.

La diferencia pudo ser mayor antes del descanso, y finalmente llegó en tiempo agregado. Balogun recibió un pase filtrado dentro del área, se acomodó para su pierna izquierda y sacó un remate al ángulo para firmar el 3-0 y su doblete personal.

En el segundo tiempo, Paraguay intentó reaccionar y consiguió descontar a los 27 minutos gracias a un buen zurdazo cruzado de Mauricio Magalhaes, luego de una jugada iniciada por Miguel Almirón y Julio Enciso.

Sin embargo, el descuento no alcanzó para cambiar el rumbo del partido. Estados Unidos mantuvo el control y cerró la goleada en el séptimo minuto de descuento con una gran definición de Giovanni Reyna, que colocó la pelota junto al poste derecho para el 4-1 definitivo.

Con este resultado, Estados Unidos quedó como líder parcial del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay comenzó el torneo sin unidades y con la necesidad de recuperarse en la próxima jornada.

En la segunda fecha, el conjunto norteamericano enfrentará a Australia en Seattle, mientras que Paraguay se medirá con Turquía.