Deportes — 13.06.2026 —
Estados Unidos goleó a Paraguay y dio la primera sorpresa del Mundial
El conjunto local fue muy superior y se impuso por 4 a 1 con un gran nivel colectivo. Paraguay deberá superar el golpe rápidamente para seguir con chances de clasificación.
La selección de Estados Unidos comenzó con una contundente victoria su participación en el Mundial 2026 al derrotar 4-1 a Paraguay por la primera fecha del Grupo D. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino resolvió el partido con una gran actuación en el primer tiempo y luego administró la ventaja en el complemento.
El conjunto local se adelantó rápidamente en el marcador. A los 7 minutos, Christian Pulisic desbordó por la izquierda y, tras un centro atrás de Weston McKennie, el mediocampista paraguayo Damián Bobadilla terminó desviando la pelota contra su propio arco.
Con Paraguay obligado a salir, Estados Unidos aprovechó los espacios y golpeó otra vez a los 30 minutos. Pulisic volvió a ser clave por la banda izquierda y asistió a Folarin Balogun, que definió de primera para el 2-0.
La diferencia pudo ser mayor antes del descanso, y finalmente llegó en tiempo agregado. Balogun recibió un pase filtrado dentro del área, se acomodó para su pierna izquierda y sacó un remate al ángulo para firmar el 3-0 y su doblete personal.
En el segundo tiempo, Paraguay intentó reaccionar y consiguió descontar a los 27 minutos gracias a un buen zurdazo cruzado de Mauricio Magalhaes, luego de una jugada iniciada por Miguel Almirón y Julio Enciso.
Sin embargo, el descuento no alcanzó para cambiar el rumbo del partido. Estados Unidos mantuvo el control y cerró la goleada en el séptimo minuto de descuento con una gran definición de Giovanni Reyna, que colocó la pelota junto al poste derecho para el 4-1 definitivo.
Con este resultado, Estados Unidos quedó como líder parcial del Grupo D con tres puntos, mientras que Paraguay comenzó el torneo sin unidades y con la necesidad de recuperarse en la próxima jornada.
En la segunda fecha, el conjunto norteamericano enfrentará a Australia en Seattle, mientras que Paraguay se medirá con Turquía.