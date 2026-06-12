Con Facundo Tello como árbitro, Canadá debutó con un empate frente a Bosnia

Canadá debutó con un empate frente a Bosnia-Herzegovina en el Mundial 2026, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo B que contó con el arbitraje del argentino Facundo Tello, quien tuvo así su estreno en la máxima cita del fútbol internacional.

El partido, disputado en el Toronto Stadium, terminó igualado 1 a 1 luego de que el conjunto anfitrión lograra recuperarse de una desventaja sufrida durante la primera mitad y rescatara un punto gracias a una mejor producción en el complemento.

Antes del inicio del encuentro se desarrolló una ceremonia de apertura con artistas internacionales y un desfile de las banderas de las 48 selecciones participantes. Entre los protagonistas del espectáculo estuvo el cantante canadiense Michael Bublé.

En el desarrollo del juego, Canadá asumió la iniciativa desde el comienzo y manejó la posesión de la pelota, aunque le costó transformar ese dominio en situaciones claras de gol. La ocasión más importante de la primera etapa fue para Jonathan David, que no logró aprovechar un rebote dentro del área.

Bosnia-Herzegovina apostó a un planteo más directo y encontró la ventaja a los 20 minutos. Tras un tiro de esquina ejecutado por Ivan Bašić, el defensor Sead Kolašinac desvió la pelota en el primer palo y Jovo Lukić apareció cerca del arco para conectar de cabeza y establecer el 1 a 0.

Con el resultado a favor, el conjunto europeo se replegó y defendió la diferencia, mientras Canadá continuó buscando espacios para llegar al empate. Sin embargo, la defensa bosnia logró sostener la ventaja hasta el descanso.

El segundo tiempo ofreció un trámite mucho más dinámico. Canadá generó varias oportunidades para igualar el marcador, aunque se encontró con una sólida actuación del arquero Nikola Vasilj y con despejes salvadores de la defensa rival.

La insistencia canadiense tuvo finalmente recompensa a los 78 minutos, cuando Promise David asistió a Cyle Larin, que controló en el borde del área y definió con precisión para establecer el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, Canadá y Bosnia-Herzegovina sumaron su primer punto en el Grupo B, a la espera de lo que ocurra en el encuentro entre Qatar y Suiza, que completará la primera jornada de la zona.

En la próxima fecha, Canadá enfrentará a Qatar en Vancouver, mientras que Bosnia-Herzegovina se medirá con Suiza en Los Ángeles, en partidos clave para las aspiraciones de ambos equipos de avanzar a la siguiente instancia del torneo.